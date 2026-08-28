건보 대전세종충청본부, 가을맞이 국가암검진 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 국민건강보험공단 대전세종충청지역본부가 28일 국가암검진 수검 이벤트를 시작했다.
- 다음달 1일부터 10월 31일까지 검진 후 신청하면 된다.
- 참여자 500명에 5000원 상품권을 주고 12월 15일 발표한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 국민건강보험공단 대전세종충청지역본부가 가을철 국가암검진 참여를 높이기 위한 지역 주민 대상 이벤트를 진행한다.
공단 대전세종충청지역본부는 다음달 1일부터 10월 31일까지 '건강한 가을맞이 국가암검진 수검 이벤트'를 실시한다고 28일 밝혔다.
대상자는 이벤트 기간 국가암검진을 받은 뒤 포스터 QR코드 또는 알림톡에 연결된 참여 페이지를 통해 신청하면 된다. 공단은 참여자 가운데 500명을 추첨해 5000원 상당의 모바일상품권을 지급하며 당첨자는 12월 15일 발표할 예정이다.
국가암검진 대상 항목은 위암과 대장암, 자궁경부암, 유방암, 간암, 폐암 등이다. 개인별 검진 대상 여부와 검사항목, 검진기관은 공단 모바일 앱 '건강보험25시'와 누리집, 고객센터를 통해 확인할 수 있다.
이경란 본부장은 "암은 조기에 발견할수록 치료 가능성을 높일 수 있다"며 "이번 행사가 주민들이 제때 검진을 받는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
gyun507@newspim.com