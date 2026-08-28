엔하이픈 미니 8집, 초동 209만장…팀 통산 5번째 더블 밀리언셀러

AI 핵심 요약beta
- 엔하이픈이 28일 미니 8집 초동 209만장을 돌파했다.
- '더 신: 블리스'는 첫 주 209만9048장 팔렸다.
- 일본 오리콘 1위에 오르며 음악방송 2관왕도 했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 엔하이픈의 미니 8집 초동(발매 후 일주일간 판매량)이 209만장을 돌파했다.
28일 한터차트에 따르면 엔하이픈의 미니 8집 '더 신: 블리스(THE SIN : BLISS)'가 발매 첫 일주일(집계기간 8월 21~27일)동안 총 209만 9048장 판매됐다. 이로써 엔하이픈은 팀 통산 다섯 번째 더블 밀리언셀러 앨범을 추가했다.
이들이 최근 3년간 활동을 펼친 국내 음반(미니 5~8집, 정규 2집)이 전부 누적 판매량 200만 장을 돌파하며 이들의 독보적인 저력을 입증했다.
'더 신: 블리스'의 인기는 일본에서도 이어지고 있다. 이 앨범은 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'(8월 26일 자)에 정상에 이름을 올렸다. 지난 25일 자로 이 차트 1위에 직행한 뒤 이틀 연속 순위를 유지하고 있다.
엔하이픈은 타이틀곡 '블러디 파라다이스(Bloody Paradise)'로 음악 방송 2관왕을 달성하며 본격적인 트로피 사냥에 나섰다.
이 곡은 지난 27일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 1위를 차지했다. 엔하이픈은 "이번 앨범을 준비할 때 정말 힘을 많이 주고 작업했는데 1위를 할 수 있어 기쁘다. 앞으로도 더 멋진 앨범을 보여드릴 수 있는 엔하이픈이 되겠다"라고 소감을 전했다.
alice09@newspim.com