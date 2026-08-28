'약사가 집으로' 강동구, 맞춤형 약물관리 '강동약손케어' 시행

AI 핵심 요약beta
- 서울 강동구가 28일 강동약손케어를 본격 추진했다
- 구는 약사회와 협력해 다제약물 가구를 방문 관리했다
- 의료급여 수급자 포함해 약물 사각지대 해소에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 강동구는 지역사회 통합돌봄 강화를 위해 다제약물 복용 가구를 직접 찾아가는 맞춤형 약물관리 서비스 '강동약손케어'를 본격 추진한다고 28일 밝혔다.
구는 지난 7월 강동구약사회와 '강동약손케어' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 데 이어, 8월부터 통합돌봄 대상자 가정을 직접 방문하는 약물관리 서비스를 본격적으로 시작했다.
이번 사업은 통합돌봄 체계를 기반으로 강동구 건강장수센터와 강동구약사회가 협력해 주민들의 올바른 약물 복용을 유도하고 다제약물 오남용을 방지하는 데 목적이 있다. 통합돌봄사업 대상자 중 여러 의료기관에서 처방받은 약을 함께 복용하거나 장기간 다수의 약물을 복용하는 이가 대상자다.
구체적으로 건강장수센터 다학제팀이 대상자의 복용 약물 정보를 사전에 파악해 약사에게 제공하고, 강동구약사회 소속 약사가 가정을 방문해 약을 점검하며 맞춤형 복약 상담을 진행한다. 이후 필요 시 유선 상담을 통해 복약 이행 여부를 지속 확인하고 보건의료와 건강관리 서비스 연계를 통한 사후관리를 돕는다.
'강동약손케어'는 기존 국민건강보험공단 다제약물관리사업의 지원 대상에서 제외됐던 의료급여 수급자를 주요 대상으로 포함해 다제약물 관리의 사각지대를 해소하는 데 중점을 뒀다.
이수희 강동구청장은 "이달부터 시작된 방문약물관리 서비스가 건강 취약계층의 안전한 약물 복용과 건강 증진에 실질적인 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 통합돌봄 체계를 기반으로 어르신들이 살던 곳에서 건강하고 안전한 노후를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com