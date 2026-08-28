경기도, 지역 책방서 독서·문화 즐기는 '독서스테이' 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 28일 지역 독서 우수자 대상 독서스테이를 운영했다
- 수원 책방서 첫 행사 열려 명상·치유 글쓰기 체험했다
- 도는 11월까지 지역 도서관·책방 연계 행사를 이어간다
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수원 '랄랄라하우스' 시작으로 이천 '처음책방' 등 11월까지 순차 진행
공공도서관-지역 서점 연계한 상생형 독서문화 생태계 활성화 기대
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 지역 내 독서활동 우수자들을 대상으로 개성 있는 지역 책방에서 독서와 문화체험을 함께 즐기는 '독서스테이' 프로그램을 운영한다.
28일 도에 따르면 '독서스테이는' 도의 찾아가는 독서문화 프로젝트 '리딩 온(ON) 경기'의 일환으로 마련됐다. 시·군 공공도서관이 추천한 독서활동 우수자 및 자원활동가, 도가 선정한 우수 독서동아리 등이 지원 대상이다.
앞서 지난 25일 수원시 권선구 '랄랄라하우스 책방'에서 첫 프로그램이 열렸다. 수원시 우수 독서동아리 회원들이 싱잉볼 명상과 치유 글쓰기 프로그램에 참여해 책을 통한 휴식을 경험했다.
이어 29일에는 이천시립도서관과 연계해 이천시 모가면 '처음책방'에서 초판본과 창간호를 주제로 한 '처음 만난 고백' 프로그램이 진행된다. 참가자들은 고전을 함께 읽고 이야기를 나누며 초판본을 직접 살펴보는 시간을 갖는다.
경기도는 오는 11월까지 시·군 공공도서관과 지역 독서공간을 연계한 독서스테이를 순차적으로 이어갈 방침이다.
윤명희 경기도서관장은 "공공도서관과 지역 서점이 손을 잡고 독서문화 생태계를 활성화한다는 점에서 의미가 깊다"며 "앞으로도 지역의 다양한 독서문화 기관과 협력을 확대해 지역 독서 공간과 상생하는 문화를 만들어 가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com