관악구 청년축제 'G-BEYOND' 9월 5일 개최…경제·건강·취업 부스 운영

AI 핵심 요약beta
- 관악구는 28일 9월 5일 관악청년축제를 연다고 밝혔다.
- 축제는 청년 생활 정보와 정책을 한데 모은다.
- 러닝·공연·플리마켓 등 체험행사도 마련했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 관악구는 오는 9월 5일 '관악에서 보내는 신호, 그 너머를 향해'를 슬로건으로 제8회 관악청년축제 'Gwanak Signal: G-BEYOND'를 개최한다고 28일 밝혔다. 관악청년축제의 슬로건은 청년들의 생각과 도전, 열정이 모여 어제의 한계를 넘어 더 큰 가능성으로 나아간다는 의미가 담겼다.
이번 축제는 관악청년축제 추진위원회가 기획 단계부터 참여해 청년의 시선으로 프로그램을 완성했다. '트렌드(Trend)·기회(Opportunity)·지역(Local)'을 중심으로 최신 청년문화를 반영하고 실질적인 성장 기회를 제공하는 한편, 관악만의 청년문화와 정책을 담아 '청년친화도시 관악'의 진면모를 보여줄 예정이다.
눈에 띄는 프로그램은 청년들이 실제 생활에 필요한 정보를 한자리에서 얻을 수 있는 '청년 생활 백서'다. 경제·건강·취업 3대 분야를 중심으로 현장에 부스가 마련한다.
경제 분야에서는 '스피드 재무상담'을 통해 개인의 재무 상태와 필요를 즉석에서 진단할 예정이다. 건강 분야에서는 흡연·음주 폐해 예방 상담과 금연 지원 서비스, 마음 신호를 살피는 자가검진도 이뤄진다. 취업 분야에서는 관악형 청년 취·창업 아카데미 '관악드림온아카데미' 프로그램 안내와 현장 취업 컨설팅을 제공한다.
청년정책을 알리고 다양한 경험을 나누는 참여형 부스도 운영된다. 관악청년청, 신림동쓰리룸, 유관기관, 대학동아리, 청년사업가 등이 참여해 청년 정책과 지원사업을 소개하고, 심리검사·그림검사 등 다양한 체험 프로그램을 선보여 자신에게 필요한 정책과 지원 정보를 알아보고 관심 분야를 직접 경험할 수 있도록 돕는다.
프로그램도 다채롭게 마련된다. 오전에는 약 5km 러닝과 DJ 파티를 결합한 모닝레이브 '관악 더 부스트: G-BOOST'가 열린다. 이어 흑백 바리스타 경연인 '관악 더 로스트: G-ROAST'에서는 카페 운영 경험이 없는 청년과 전문 바리스타가 커피 대결을 펼치고, 현장의 주민 판정단이 직접 참여해 즐거움을 더한다.
또 사일런트 핸드팬 공연인 '관악 더 이너: G-INNER'에서는 무선 헤드셋으로 라이브 연주를 감상하며 휴식을 취할 수 있고, 선셋 피크닉 '관악 더 브리즈: G-BREEZE'에서는 청년 예술인들의 야외 버스킹이 이어진다.
이와 함께 오후 4시 30분 K-POP 그룹 '빌리(Billlie)'의 축하공연을 비롯해 스트리트 액션 페인팅, 청년 플리마켓 '샤켓', 힐링 공간 등이 운영돼 청년과 구민 누구나 축제를 자유롭게 즐길 수 있다.
박준희 구청장은 "올해 관악청년축제는 청년들이 단순히 즐기는 데 그치지 않고 자신의 일상과 미래에 필요한 정보와 경험을 알차게 얻어갈 수 있도록 준비했다"며 "청년들이 필요한 정책을 발견하고 새로운 경험과 사람을 만나며 자신만의 가능성을 넓혀가는 시간이 되길 바란다"고 전했다.
kh99@newspim.com