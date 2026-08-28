병영천댐 건설 확정…강진군, 순수 국비 965억 확보

AI 핵심 요약beta
- 강진군이 28일 병영천댐 건설사업 최종 선정을 밝혔다.
- 2023년부터 건의한 사업은 안정적 수자원 확보와 홍수 대응 기반이다.
- 강진군은 관계기관과 협력해 사업 추진에 행정력을 집중하기로 했다.
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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군은 정부에 지속 건의해 온 병영천댐 건설사업이 신규댐 건설계획에 최종 선정되면서 안정적인 수자원 확보와 홍수 대응 기반을 마련하게 됐다고 28일 밝혔다.
강진군은 2023년부터 병영천댐 건설 필요성을 정부와 관계기관에 지속적으로 건의하고 협의를 이어왔다. 기후변화로 가뭄과 집중호우가 반복되는 상황에서 체계적인 물관리 시설이 필요하다는 판단에서다.
병영천댐은 기존 홈골저수지 제방 아래에 새로운 댐을 건설하는 사업으로 저수용량 120만톤, 홍수조절용량 57만톤 규모다. 총사업비는 965억원이다.
댐이 건설되면 안정적인 용수를 확보하고 하천 유지용수를 공급할 수 있다. 집중호우 발생 시 홍수조절을 통해 하천 주변 지역 침수 피해를 줄이는 데도 도움이 될 것으로 기대된다.
장기적으로 인구 변화와 지역개발에 따른 물 수요 증가에 선제적으로 대응하고 군민에게 안정적인 물 공급 체계를 제공하는 데 중요한 역할을 할 것으로 전망된다.
이번 사업 선정을 통해 물 부족 우려를 줄이는 것은 물론 기후변화에 따른 가뭄과 홍수 등 물 관련 재해 대응 역량도 한층 높일 수 있을 것으로 기대된다. 안정적인 수자원 확보로 지역 지속 발전 기반을 마련한다는 점에서도 의미가 크다.
강진군은 사업 선정에 그치지 않고 정부와 전라남도 등 관계기관과 긴밀히 협력해 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정력을 집중할 계획이다. 댐 건설에 따른 지역 발전 효과가 강진군 전역으로 확산될 수 있도록 주변 지역 발전 방안과 주민 지원 방안 등을 관계기관과 적극적으로 협의해 나갈 방침이다.
강진원 강진군수는 "병영천댐 건설사업의 최종 선정은 지역의 미래를 고민하며 정부에 지속적으로 건의해 온 노력의 결실"이라며 "물은 군민의 삶을 지키고 지역의 지속적인 발전을 뒷받침하는 중요한 자원인 만큼 병영천댐을 통해 안정적인 용수를 확보하고 홍수 대응 능력을 높이는 것은 물론 지역의 미래 발전 기반도 함께 마련하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com