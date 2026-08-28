삼성전자, 디지털고객경험지수 종합가전 4년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 27일 DCXI 평가서 종합가전 1위를 했다.
- 최신성·신뢰성·완전성 평가서 최고점을 기록했다.
- AI·스마트싱스로 구매부터 사후관리까지 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'AI 비전'·LLM 기반 빅스비·원격진단 등 디지털 편의성 높여
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 한국표준협회가 발표한 '디지털고객경험지수(DCXI)' 평가에서 종합가전 부문 4년 연속 1위에 올랐다.
삼성전자는 지난 27일 발표된 DCXI 평가에서 최신성과 신뢰성, 완전성 등 여러 항목에서 높은 평가를 받아 종합가전 부문 최고점을 기록했다고 28일 밝혔다.
DCXI는 소비자가 디지털 채널에서 제품을 탐색하고 구매·사용하는 전 과정의 경험 만족도를 평가하는 지표다. 올해는 종합가전과 자동차, 은행 등 20개 산업 68개 브랜드를 대상으로 평가했다.
삼성전자는 제품 탐색부터 배송·설치, 사용, 사후관리까지 전 구매 과정에서 AI와 스마트싱스를 활용한 고객 경험을 강화하고 있다. 삼성닷컴의 제품 비교와 챗봇 상담을 비롯해 기기 등록을 지원하는 '캄온보딩', 생성형 AI 기반 'AI 비전', LLM 기반 '빅스비', 가전제품 원격진단 서비스 등을 제공한다.
이보나 삼성전자 DA사업부 상무는 "AI 기술력과 스마트싱스를 결합해 전 구매 여정에서 고객 중심의 경험을 고도화하고 있다"고 말했다.
syu@newspim.com