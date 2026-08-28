솔지, 트로트 가수로 변신…9월 15일 스페셜 싱글 발매

AI 핵심 요약beta
- 가수 솔지가 9월 15일 스페셜 싱글을 발매한다.
- 솔지는 MBN 현역가왕3 톱7을 거치며 트로트에 도전했다.
- 신보는 발라드·댄스 트로트로 다채롭게 구성됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 솔지가 트로트 앨범을 발매한다.
28일 소속사 엠오엠엔터테인먼트는 "솔지가 9월 15일 스페셜 싱글을 발매한다. 이번 신보로 트로트 가수로 첫 발을 내디딘 솔지의 새로운 매력을 느낄 수 있을 것"이라고 밝혔다.
솔지는 앞서 MBN '현역가왕3'을 통해 트로트에 도전, 독보적인 감성과 뛰어난 가창력으로 톱7에 오르며 트로트 장르에서의 성공적인 가능성을 입증한 바 있다.
'현역가왕3'을 시작으로 자신을 응원하는 팬에 대한 감사한 마음을 담은 스페셜 싱글 발매를 확정한 만큼 음악을 통한 특별한 교감을 나눌 전망이다.
이번 신보는 대중의 마음을 울리는 깊은 감성의 발라드 트로트부터 단숨에 흥을 끌어올리는 신나는 댄스 트로트까지 다채롭게 구성되어 솔지만의 음악적 역량을 아낌없이 보여줄 예정이다.
특히 솔지는 지난 26일 유튜브 콘텐츠 '노빠꾸탁재훈', 27일 장윤정의 유튜브 채널 '장공장장윤정'에 연이어 출연해 컴백 소식을 깜짝 공개하며 음악팬들의 관심을 집중시킨 바 있다. 그동안 '대체불가 보컬리스트'로 탄탄한 입지를 다져온 그가 트로트 가수로 변신해 선보일 음악에 귀추가 주목된다.
alice09@newspim.com