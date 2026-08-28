손훈모 순천시장 "단 며칠 심사에 승복 강요…국립의대 공정성 없다"

AI 핵심 요약beta
- 손훈모 순천시장이 28일 전남 국립의대 후보대학 선정의 공정성 문제를 제기했다.
- 그는 전남연구원 위탁심사와 승복확약동의서 요구가 불공정하다고 지적했다.
- 손 시장은 교육부가 직접 객관적으로 평가·결정해야 한다고 촉구했다.
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 손훈모 순천시장이 전남 국립의과대학 신설 후보대학 선정 절차와 관련, 전남연구원 위탁 심사와 승복확약동의서 제출 요구의 공정성에 의문을 제기하며 교육부의 직접적인 평가·결정을 촉구했다.
28일 순천시에 따르면 손 시장은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "의대 신설과 정원 배정의 최종 권한을 가진 교육부가 객관적인 의료 수요와 통계 지표를 바탕으로 공정하게 평가하고 결정해야 한다"고 주장했다.
현재 전남광주통합특별시는 교육부의 요청에 따라 목포대와 순천대 가운데 국립의대 신설 후보대학 1곳을 선정해 이달 30일까지 교육부에 추천하는 절차를 추진하고 있다.
특별시는 두 대학으로부터 신청서를 받은 뒤 전남연구원에 후보대학 심사를 위탁하고, 심사 결과 수용을 전제로 한 승복확약동의서도 제출받기로 했다. 전남연구원은 심사위원회를 구성해 후보대학 평가를 진행할 예정이다.
손 시장은 이 같은 절차가 충분한 검증 없이 짧은 기간에 추진되고 있다고 지적했다.
그는 "양 대학의 신청서를 전남연구원에 단기간 평가하도록 하고, 교육부가 요구하지 않은 승복확약서 제출까지 추진하는 것은 불합리하고 불공정한 절차"라고 주장했다.
이어 전남연구원 이사회에 목포대 부총장이 선임직 이사로 참여하고 있는 점을 언급하며 평가의 독립성과 객관성에도 의문을 제기했다.
손 시장은 "이런 상황에서 나온 결과를 어떻게 공정하다고 인정할 수 있겠느냐"며 "승복확약서에 앞서 누구나 납득할 수 있는 공정한 절차를 먼저 마련해야 한다"고 강조했다.
또 "국립대학병원과 상급종합병원이 없는 전남 동부권 84만 주민의 의료 공백은 시민 생명과 직결된 문제"라며 "정부와 교육부가 국가 의료 인프라 확충을 위해 책임 있는 결정을 내려야 한다"고 말했다.
목포대와 순천대는 국립의대 신청서와 승복확약동의서를 제출하기로 했으며, 전남광주통합특별시는 심사를 거쳐 이달 30일까지 교육부에 후보대학 1곳을 추천할 방침이다.
chadol999@newspim.com