고양특례시, 경제자유구역 지정 등 정책건의서 전달

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시가 27일 중앙정부에 정책건의서를 전달했다.
- 경제자유구역·평화경제특구 지정과 규제 완화를 건의했다.
- 민경선 시장은 자족도시 전환을 차질 없이 추진하겠다고 했다.
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중앙정부 차원의 전향적 검토 요청
[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 수도권 규제 완화와 도시 자족 기능 강화를 위한 2대 핵심 정책 건의서를 중앙정부에 전달했다고 27일 밝혔다.
시는 이날 열린 '민선9기 시·군·구청장 국정 설명회'를 통해 고양시의 주요 현안이자 국가 경쟁력 강화를 위한 '고양 경제자유구역 및 평화 경제 특구 지정'과 '수도권 균형 발전을 위한 수도권정비계획법 개정'을 핵심 안건으로 정책건의서를 제출하고 중앙정부의 전향적인 검토를 요청했다.
국정설명회는 대통령, 국무총리, 경제부총리, 행정안전부 장관 등과 전국 시장·군수·구청장이 참석한 가운데 국정 과제 공유 및 지방정부의 현안 수렴을 위해 마련됐다.
민경선 시장은 "정책건의서를 통해 국가 주택 정책에 충실히 협조해 온 고양시의 구조적 한계와 자족 도시 전환의 필요성을 중앙정부에 명확히 전달했다"며 "경제자유구역 지정을 통한 자족 거점 확보와 수도권정비계획법 개정을 통한 제도 개선을 다각도로 연계하여 차질 없이 추진해 나갈 것"이라고 말했다.
skyimhan@newspim.com