최현덕 남양주시장, 국정설명회서 100만 메가시티 도약 목표 과제 제안

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 27일 국정설명회와 오찬간담회에 참석했다
- 최현덕 시장은 GTX 신규 노선 반영을 정부에 건의했다
- 미래대응기금 지원과 신성장 동력 확보도 요청했다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 27일 정부서울청사와 청와대 영빈관에서 열린 '전국 시장·군수·구청장 대상 국정설명회 및 오찬 간담회'에 참석해 국정운영 방향을 공유하고 중앙정부와 지방정부 간 협력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 행사는 1부 국정 설명회와 2부 오찬 간담회로 진행됐다. 1부 국정 설명회에서는 행정안전부 장관 주관으로 국민주권정부 국정과제 추진 현황과 주민 중심 지방자치 구현 방안이 소개됐다. 이어진 2부 오찬 간담회는 이재명 대통령 주재로 열려 전국 기초지방자치단체장들이 지역 현안과 정책 과제를 공유하고 정책 공조 방안을 논의했다.
시에 따르면 최현덕 남양주시장은 설명회에 앞서 미래 경쟁력 확보와 시민 삶의 질 향상을 위한 핵심 과제를 정부에 공식 건의했다. 최 시장은 제5차 국가철도망 구축계획에 GTX 신규 노선을 반영할 것과 수도권 동북부 미래성장거점 조성을 위한 '미래대응기금' 지원 방안을 주요 과제로 제시했다고 밝혔다.
이날 최 시장은 대규모 택지 개발에 따라 급증하는 수도권 동북부 교통 수요에 대응하고 출퇴근 30분 생활권 및 초연결 광역경제생활권을 구현하기 위해 GTX 신규 노선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영이 필요하다고 강조했다.
또한 미래대응기금과 관련해 수도권이라는 이유만으로 지원 대상에서 일률적으로 제외할 것이 아니라 장기간 중첩 규제로 인한 제약과 산업·재정 여건, 인구 구조, 성장 잠재력 등을 종합적으로 고려한 지원 방안을 마련해 줄 것을 요청했다.
아울러 최 시장은 왕숙신도시를 중심으로 첨단 AI·반도체 및 바이오 산업 생태계를 조성하고 미래 과학·문화 인프라를 확충하는 등 수도권 동북부의 자족 기능을 강화해 지속 가능한 신성장 동력을 확보하기 위한 국가 차원의 전략적 지원 필요성도 제시했다.
최현덕 시장은 "국정의 방향과 지자체의 현안은 결국 시민의 삶의 질 향상이라는 하나의 목표로 귀결된다"며 "중앙정부와 긴밀히 소통하며 현장의 목소리가 정책에 충실히 반영될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
이어 "남양주시는 100만 메가시티 도약을 목표로 교통·산업·과학·문화 전반의 새로운 성장 기반을 다져가고 있다"며 "남양주의 성장 잠재력이 수도권 동북부의 균형발전으로 이어질 수 있도록 중앙정부와 긴밀한 정책 공조를 강화해 100만 메가시티 도약을 함께 이뤄가겠다"고 강조했다.
asj7376@newspim.com