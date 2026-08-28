장애인고용공단, 스텝업 탐방캠프 3기 성과공유회 성료

AI 핵심 요약beta
- 한국장애인고용공단은 28일 성과공유회를 마쳤다.
- 김미현 한양대 학생이 대상인 장관상을 받았다.
- 공단은 장애대학생 진로탐색 지원을 확대하겠다고 밝혔다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국장애인고용공단은 28일 L7 광명 바이 롯데호텔에서 '2026 장애대학생 스텝업 탐방캠프 3기 성과공유회'를 마쳤다고 밝혔다.
장애대학생 스텝업 탐방캠프는 장애대학생을 대상으로 1대1 맞춤형 진로탐색 컨설팅, 1박 2일 역량강화캠프, 기업 탐방 및 인턴십 등 맞춤형 취업지원서비스를 제공하는 프로그램이다.
올해 스텝업 탐방캠프 공모전에서는 김미현 한양대 학생의 '끊임없이 도전하라'라는 영상 작품이 대상인 고용노동부 장관상을 수상했다. 해당 영상은 캠프 참여 과정에서 변화한 진로에 대한 생각과 경험을 진정성 있게 담아냈다는 점에서 높은 평가를 받았다.
김미현 학생은 "스텝업 탐방캠프를 통해 기업과 직무를 직접 경험하면서 막연하게 생각했던 진로를 구체적으로 그려볼 수 있었다"며 "캠프에서 얻은 경험과 자신감을 바탕으로 앞으로도 새로운 가능성에 적극적으로 도전하고 싶다"고 말했다.
장애대학생에게 다양한 직무에 대한 경험과 기업과의 소통 기회를 제공한 KB국민은행과 한국수출입은행이 우수기업으로 선정돼 공단 이사장상을 수상했다.
수출입은행 담당자는 "이번 캠프를 통해 장애대학생과 직접 소통하며 수출입은행의 다양한 직무와 업무 환경을 소개할 수 있어 매우 뜻깊었다"며 "학생들이 자신의 역량과 잠재력을 발견하고 금융권을 비롯한 다양한 분야에서 진로를 설계하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
이종성 장애인고용공단 이사장은 "올해는 금융권 기업의 참여로 장애대학생이 보다 폭넓은 산업과 직무를 경험하고 진로를 탐색할 수 있는 기회가 확대됐다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 다양한 기업과의 협력을 넓혀 장애대학생이 자신의 가능성을 발견하고 성공적으로 사회에 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com