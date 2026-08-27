[프로야구] 롯데, 29일 LG전서 '순하리 진'과 함께 브랜드데이 진행

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=롯데가 롯데칠성음료 대표 RTD(Ready To Drink) 주류 '순하리 진'과 브랜드 데이를 진행한다.

롯데는 "오는 29일 부산 LG전에서 '순하리 진'과 함께 '순하리 매치데이'를 진행한다"고 27일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 롯데가 29일 부산 LG전에서 롯데칠성음료와 함께 '순하리 진' 데이를 진행한다. [사진=롯데 자이언츠] 2026.08.27 willowdy@newspim.com

당일 오후 3시부터 6시까지 사직야구장 광장에서는 '순하리 진'를 경험해볼 수 있는 체험존을 운영한다. 그리고 게임존에서는 '통과일 스트라이크' 게임을 즐길 수 있으며, 경품·응원존에서는 럭키드로우 경품과 함께 롯데자이언츠 응원 부채도 받아갈 수 있다.

아울러 현장 이벤트에 참여하면 유니폼, 짝짝이, 칠링잔, 보냉백 등 다양한 굿즈를 제공한다. 경기 중 이닝 교대 시간에는 전광판을 통해 참여할 수 있는 'OX 퀴즈'도 준비한다.

롯데는 "다양한 브랜드 협업과 현장 이벤트를 이어가며 팬들과 함께하는 기회를 넓혀 나갈 계획"이라고 전했다.

willowdy@newspim.com