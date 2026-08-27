[프로야구] 롯데, 29일 LG전서 '순하리 진'과 함께 브랜드데이 진행

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 27일 순하리 진 브랜드 데이를 진행한다고 밝혔다.
- 오는 29일 부산 LG전서 순하리 매치데이를 연다.
- 사직야구장서 체험존·게임존 등 현장 이벤트를 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=롯데가 롯데칠성음료 대표 RTD(Ready To Drink) 주류 '순하리 진'과 브랜드 데이를 진행한다.
롯데는 "오는 29일 부산 LG전에서 '순하리 진'과 함께 '순하리 매치데이'를 진행한다"고 27일 밝혔다.
당일 오후 3시부터 6시까지 사직야구장 광장에서는 '순하리 진'를 경험해볼 수 있는 체험존을 운영한다. 그리고 게임존에서는 '통과일 스트라이크' 게임을 즐길 수 있으며, 경품·응원존에서는 럭키드로우 경품과 함께 롯데자이언츠 응원 부채도 받아갈 수 있다.
아울러 현장 이벤트에 참여하면 유니폼, 짝짝이, 칠링잔, 보냉백 등 다양한 굿즈를 제공한다. 경기 중 이닝 교대 시간에는 전광판을 통해 참여할 수 있는 'OX 퀴즈'도 준비한다.
롯데는 "다양한 브랜드 협업과 현장 이벤트를 이어가며 팬들과 함께하는 기회를 넓혀 나갈 계획"이라고 전했다.
willowdy@newspim.com