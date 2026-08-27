스노우피크 어패럴, 김고은 새 뮤즈로 발탁

AI 핵심 요약beta
- 스노우피크 어패럴이 27일 김고은을 새 뮤즈로 발탁했다.
- 김고은은 가을 자연 속 2026 FW 첫 화보를 공개했다.
- 브랜드는 기능성에 여성미 더한 FW 제품군을 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 감성코퍼레이션이 전개하는 아웃도어 브랜드 스노우피크 어패럴이 2026년 가을·겨울(FW) 시즌 새 뮤즈로 배우 김고은을 발탁하고 가을 컬렉션 첫 화보를 27일 공개했다.
스노우피크 어패럴은 김고은의 대중성과 자연스러운 이미지가 자연과 일상의 조화를 추구하는 브랜드 방향성과 부합한다고 판단해 새 뮤즈로 선정했다고 설명했다.
이번 2026 FW 컬렉션 화보는 가을 자연을 배경으로 촬영됐다. 김고은은 아우터와 이너를 함께 매치하고 차분한 색상과 간결한 디자인을 활용한 스타일을 선보였다.
스노우피크 어패럴은 2026 FW 시즌에 기능성과 착용감을 기반으로 여성적인 디테일과 실루엣을 적용한 제품을 선보일 예정이다. 아웃도어뿐 아니라 일상에서도 활용할 수 있는 스타일로 제품군을 구성한다는 계획이다.
스노우피크 어패럴 관계자는 "자연스러움과 세련된 감각이 공존하는 김고은의 이미지와 스타일이 자연과 일상의 조화를 추구하는 브랜드의 방향성과 잘 부합한다고 판단해 새로운 뮤즈로 발탁했다"며 "2026 FW 시즌에는 기능성과 편안한 착용감을 기반으로 여성스러운 디테일과 세련된 실루엣을 더해 아웃도어는 물론 일상에서도 자연스럽게 활용할 수 있는 다양한 스타일을 선보일 예정"이라고 말했다.
김고은과 함께한 스노우피크 어패럴의 2026 FW 가을 컬렉션은 브랜드 공식 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.
dconnect@newspim.com