케이엔에스, 로봇·데이터센터용 차세대 배터리팩 시제품 개발

AI 핵심 요약beta
- 케이엔에스가 27일 로봇·데이터센터용 배터리팩 시제품 개발을 완료했다.
- 46파이 원통형 배터리와 액침냉각·원격관제를 적용해 140~560kWh로 구성했다.
- 회사와 자회사 은성FA는 배터리팩·자동화 설비로 시장 확대에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 첨단산업 무인 자동화 전문기업 케이엔에스가 로봇과 데이터센터 시장을 겨냥한 차세대 배터리팩 시제품 개발을 완료했다고 27일 밝혔다.
케이엔에스는 올해 초 자체 보유한 배터리 모듈 조립 자동화 장비(BMA) 기술을 기반으로 차세대 배터리팩 개발에 착수했다. 이번에 개발한 제품은 46파이 원통형 배터리를 기반으로 제작됐으며 액침냉각 방식의 열관리 시스템과 실시간 원격 관제 시스템을 적용했다.
제품은 중·대형 로봇과 산업용 에너지저장장치(ESS)를 대상으로 개발됐다. 용량은 140kWh부터 560kWh까지 가변적으로 구성할 수 있다.
케이엔에스는 배터리팩 전문기업 씨티엔에스(CTNS)와 협력해 시제품을 개발했다. 회사 측에 따르면 제품은 전방 고객사를 확보한 상태에서 개발됐으며 향후 테스트를 거쳐 수주를 추진할 예정이다.
케이엔에스는 산업용 ESS뿐 아니라 데이터센터 분야에도 신규 배터리팩 공급을 추진할 계획이다. 회사는 데이터센터에서 ESS 활용이 확대될 경우 관련 배터리팩 수요도 발생할 것으로 기대하고 있다.
케이엔에스 관계자는 "국내 배터리팩 시장에서 높은 기술력을 보유한 씨티엔에스와 협력해 개발한 만큼 빠르게 시제품 개발을 완료할 수 있었다"며 "로봇 및 데이터센터를 중심으로 신규 배터리팩 시장 공략에 나설 계획"이라고 말했다.
케이엔에스는 자회사를 통해 데이터센터 자동화 설비 사업도 확대하고 있다. 자회사 은성FA는 최근 데이터센터에 적용되는 전력 공급 인프라인 버스덕트 관련 자동화 설비를 수주했다.
은성FA는 글로벌 기업 출신 인력도 추가로 영입해 데이터센터 자동화 설비 사업 역량을 확대하고 있다. 케이엔에스는 배터리팩과 자동화 설비를 중심으로 데이터센터 관련 사업을 확대한다는 방침이다.
dconnect@newspim.com