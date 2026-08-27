경남도, 네팔 발전소 국내 근로자 9명 연락 두절…상황 파악·행정 지원

AI 핵심 요약beta
- 네팔 홍수로 한국인 근로자 9명이 27일 연락 두절됐다.
- 두산에너빌리티 6명과 한국남동발전 3명의 소재가 확인 안 됐다.
- 정부와 경남도는 수색·구조와 현지 대응에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
외교부 주도로 신속 수색 및 구조 요청
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 네팔 수도 카트만두 북쪽 약 70㎞ 떨어진 트리슐리강 수력발전소 건설 현장에서 경남지역 기업 소속 한국인 근로자 9명의 연락이 두절돼 정부와 관련 기업이 수습에 나섰다.
27일 경남도에 따르면 지난 26일 오전 9시 30분께(현지시간) 네팔 라수와 지역에서 발생한 대규모 홍수로 어퍼트리슐리-1 수력발전소 건설현장에 투입된 두산에너빌리티 인력 21명 가운데 6명(현지 네팔인 1명 포함), 한국남동발전 현지 인력 7명 가운데 3명의 소재가 확인되지 않고 있다.
두산에너빌리티는 파견 직원 20명과 현지 채용 인력 1명 등 21명을 현장에 두고 있다. 이 가운데 15명은 안전이 확인됐다. 타 지역 출장자 5명과 현장 또는 인근 지역에 있는 10명의 위치가 파악됐다.
한국남동발전도 현지 직원 7명 중 4명의 안전을 확인했다. 나머지 3명은 연락이 닿지 않아 소재를 확인 중이다.
두산에너빌리티는 정연인 부회장과 현장 담당 전무를 27일 오후 1시 현지로 보낼 계획이다. 한국남동발전은 윤장현 신성장본부장과 현지 대응반을 긴급 파견하기로 했다.
연락 두절자들이 근무한 곳은 네팔 라수와 지역의 어퍼트리슐리-1 수력발전소 건설 현장이다. 이 사업은 2021년부터 2027년까지 8900억원을 투입해 216㎿급 수력발전소를 짓는 사업이다.
두산에너빌리티는 발전소 건설과 터빈·발전기 등 주요 기자재 제작·공급을 맡고 있다. 한국남동발전은 특수목적법인(SPC) 지분 투자와 현지 출자법인 운영, 발전소 운영·정비 업무를 담당한다.
정부는 지난 26일 조현 외교부 장관을 본부장으로 하는 재외국민보호대책본부를 설치했다. 외교부·소방청·경찰청으로 구성된 정부합동 신속대응팀도 현지 파견을 준비하고 있다.
정부는 네팔 측에 한국인 근로자 실종 사실을 알리고 신속한 수색과 구조를 요청했다. 영사 인력도 현장에 급파할 방침이다.
경남도는 두 기업의 현지 상황을 지속해서 파악하고 필요한 행정 지원에 나서기로 했다.
news2349@newspim.com