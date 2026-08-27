금투협 부산지회, '제8회 대학생 금융상품 포트폴리오 경진대회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 금융투자협회 부산지회가 11월 28일 대학생 금융상품 경진대회를 연다고 27일 밝혔다.
- 부산·울산·경남 대학생팀이 금융시장 분석과 포트폴리오 설계를 겨룬다.
- 최우수상 등 6팀을 시상하며 참가 신청은 10월 6일까지다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융투자협회 부산지회는 오는 11월 28일 '제8회 대학생 금융상품 포트폴리오 경진대회'를 개최한다고 27일 밝혔다.
금융투자협회에 따르면 해당 대회는 부산·울산·경남 지역 대학생을 대상으로 하며, 금융시장과 금융상품을 직접 분석하고 투자전략을 설계해 금융투자 역량을 검증할 수 있는 실전 무대로 마련됐다.
이번 경진대회는 대학생 1~4명이 팀을 구성해 제시된 상황에 가장 적합한 금융상품 포트폴리오를 설계·발표하는 방식으로 진행된다.
제출된 작품은 금융투자업계 전문가들로 구성된 심사위원단이 평가하며, 공정한 심사를 위해 전 과정은 블라인드 방식으로 진행된다.
수상은 ▲최우수상 1팀 ▲우수상 2팀 ▲장려상 3팀 등 총 6개 팀을 선정하며, 한국금융투자협회장상과 함께 상금이 수여된다. 본선 참가팀은 사전 서류심사를 통해 선정될 예정이다.
박준한 금융투자협회 부산지회장은 "좋은 투자전략은 금융상품을 많이 아는 것에서 끝나는 것이 아니라, 시장을 읽고 고객의 상황에 맞는 선택을 설계하는 데서 시작된다"며 "이번 대회가 학생들이 금융을 책으로 배우는 데 그치지 않고 실제 투자전략으로 경험하며, 자신의 판단을 전문가 앞에서 검증해 보는 무대가 되길 기대한다"고 말했다.
참가 신청은 10월 6일까지 가능하며, 자세한 사항은 금융투자협회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
rkgml925@newspim.com