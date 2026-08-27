조정식 의장 "네팔 실종 국민 무사 귀환 기원...국회서 필요한 지원 즉시 뒷받침"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장은 27일 네팔 홍수 실종자 9명의 무사귀환을 기원했다
- 조 의장은 외교당국에 총력 대응과 네팔 정부 협조를 당부했다
- 정부는 신속대응팀을 파견해 한국인 실종자 수색·구조를 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 조정식 국회의장은 27일 네팔에서 발생한 대규모 홍수로 한국인 9명이 실종된 것과 관련해 "한 분도 빠짐없이 돌아오시길 간절히 기원한다"고 밝혔다.
조 의장은 이날 페이스북을 통해 "네팔에서 홍수로 우리 국민 아홉 분이 실종됐다. 현지에서 수력발전소를 짓던 기업체 직원분들"이라며 이같이 말했다.
조 의장은 "외교당국은 할 수 있는 모든 힘을 쏟아 국민의 생명과 안전을 지켜주시기 바란다"며 "네팔 정부와의 협조에도 빈틈이 없어야 한다"고 강조했다.
이어 "국회도 할 수 있는 일을 다하겠다. 필요한 지원은 즉시 뒷받침하겠다"며 "국민 여러분께서도 무사기환을 기도해 주시기 바란다"고 했다.
네팔 중북부 바그마티주 일대에서는 지난 26일 대규모 홍수가 발생했다. 현지 수력발전소 건설 현장에서 근무하던 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 9명이 연락 두절된 상태다. 정부는 외교부와 소방청, 경찰청 인력으로 구성된 정부합동 신속대응팀을 현지에 파견해 수색·구조 지원에 나섰다.
oneway@newspim.com