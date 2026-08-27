한국투자증권, 전국 8개 대학서 '한투 캠퍼스 투어' 진행

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 27일 한투 캠퍼스 투어를 시작했다.
- 9월 2일 경북대, 8일 한양대 등 8개 대학을 돈다.
- 금융교육·직무소개·채용연계로 학생과 소통한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권이 종합 커리어 성장 플랫폼 '한투 캠퍼스 투어'를 진행한다.
27일 한국투자증권은 오는 9월 2일 경북대, 9월 8일 한양대를 시작으로 11월까지 서울시립대, 고려대, 국민대 등 전국 8개 대학을 순차 방문할 예정이라고 밝혔다.
한투 캠퍼스 투어는 금융교육, 직무 소개, 선배와의 대화, 채용 연계 프로그램 안내 등을 아우르는 양방향 교육 플랫폼이다. 단편적인 채용·시황 설명회와 달리 대학생이 실질적으로 필요로 하는 콘텐츠를 주제로 진행된다. 올해 상반기 전국 12개 대학에서 진행됐고 1400여 명의 대학생이 참여했다.
하반기 투어에서는 'AI 시대 주식 투자법', '토큰 이코노미 시대의 개막' 등 금융교육 세션의 주제가 한층 다변화된다. 회차마다 해당 대학 출신의 현직 직원이 직무소개 강사로 참여해 증권업 직무와 취업 준비 노하우를 전달하는 등 실질적인 커리어 멘토링도 제공한다. 대학생 모의투자대회·리서치 경연대회 등 채용 연계형 프로그램에 대한 정보도 확인할 수 있다.
한국투자증권은 대학교 투자 동아리 및 학생 커뮤니티와 네트워크를 확대하는 한편, 캠퍼스 투어를 소재로 한 숏폼 콘텐츠를 제작·배포하며 학생들과의 접점을 넓혀갈 계획이다. 캠퍼스 투어 참가 신청은 각 대학 또는 한국투자증권 공식 SNS를 통해 할 수 있다.
한국투자증권 관계자는 "미래 경제의 주역인 대학생들이 금융을 쉽고 실용적으로 접하며 커리어의 방향을 찾아가는 플랫폼으로 자리매김하길 기대한다"며 "서울 주요 대학을 넘어 지방 거점 대학까지 발걸음을 넓혀 보다 많은 학생들과 소통할 계획"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com