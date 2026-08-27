무보, 세계 최대 원자재 중개기업 트라피구라와 금융협력 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 한국무역보험공사가 26일 트라피구라와 금융협약을 맺었다.
- 협약은 국내 기업의 핵심 원자재 거래 확대를 담았다.
- 무보는 공급망 안정 위해 금융지원을 확대하기로 했다.
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호르무즈봉쇄 속 공급망 안정·거래 다변화
핵심 원자재 거래 확대·금융지원 추진
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국무역보험공사(사장 장영진)가 세계 최대 원자재 중개기업인 트라피구라와 손잡고 금융협력에 나섰다.
무보는 26일(현지시간) 스위스 제네바에서 글로벌 원자재 거래 기업 트라피구라와 '금융지원 및 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 협약에는 트라피구라와 국내 기업 간 핵심 원자재 거래를 확대하기 위한 협력 방안이 담겼다.
트라피구라는 국내에 에너지와 광물을 공급하고 국내 기업으로부터 석유제품을 구매하고 있다. 무보는 관련 거래에 금융지원을 제공할 예정이다.
무보는 지난해 7월 트라피구라가 국내 해운사에 부담하는 용선료에 대해 2억달러 규모의 중장기 금융을 처음 제공한 바 있다.
특히 호르무즈 해협 봉쇄 등 지정학적 위기가 이어지는 상황에서 국내 기업의 원자재 공급망 안정에 도움이 될 것으로 기대된다.
트라피구라의 글로벌 공급망을 활용해 핵심 원자재를 안정적으로 확보하고 거래선도 다변화한다는 구상이다.
장영진 무보 사장은 "에너지 소비량의 90% 이상을 수입에 의존하는 우리나라로서는 핵심 원자재 확보 노력이 필수적"이라며 "앞으로도 필수 원자재 수입 공급망을 강화하기 위해 금융지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.
gkdud9387@newspim.com