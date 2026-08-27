하나카드 트래블로그 유니온페이, 누적 발급 50만좌 돌파

AI 핵심 요약beta
- 하나카드가 27일 유니온페이와 50만좌 돌파 기념 프로모션을 했다.
- 트래블로그 UPI는 40개월 만에 50만좌를 넘겼다.
- 중국·일본 중심으로 여행 할인과 혜택을 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 유니온페이 인터내셔날과 함께 '트래블로그 체크카드 유니온페이(UPI)' 누적 발급 50만좌 돌파를 기념해 고객 대상 프로모션을 진행한다고 27일 밝혔다.
양사는 지난 26일 서울 중구 하나카드 본사에서 50만좌 달성 기념식을 열었다. 행사에는 성영수 하나카드 대표와 유니온페이 인터내셔날 본사 관계자들이 참석해 향후 글로벌 여행 특화 서비스 확대를 위한 협력 방안을 논의했다.
트래블로그 체크카드 유니온페이는 2023년 4월 출시 이후 약 40개월 만에 누적 발급 50만좌를 넘어섰다. 58종 통화 무료 환전(환율우대 100%), 해외 이용수수료 및 해외 ATM 인출수수료 면제 등의 혜택을 제공한다.
특히 최근 중국 여행 수요가 회복되면서 유니온페이의 현지 결제 네트워크를 활용한 중국 내 카드 이용도 늘고 있다는 게 하나카드의 설명이다.
하나카드와 유니온페이는 50만좌 돌파를 계기로 중국과 일본을 중심으로 해외여행 혜택을 확대한다. 우선 연말까지 트립닷컴과 클룩 등 글로벌 여행 플랫폼에서 트래블로그 유니온페이 카드로 호텔과 액티비티 상품을 결제하면 최대 20% 할인 혜택을 제공한다.
오는 9~10월에는 중국 본토와 일본, 대만, 베트남의 오프라인 가맹점에서 50달러 이상 결제하면 최대 10달러를 즉시 할인해준다. 사전 신청 후 카드를 등록한 고객이 대상이다.
중국에서는 연말까지 알리페이와 위챗페이 이용 시 결제 수수료 3%를 면제한다. 하이디라오, RT마트, 홀리랜드 등 주요 외식·쇼핑 브랜드에서는 최대 50위안의 즉시 할인 혜택을 제공한다. 최근에는 판다 캐릭터를 적용한 신규 카드 디자인도 선보였다.
일본에서는 연말까지 트래블로그 체크카드 유니온페이로 현지 ATM에서 현금을 인출하면 220엔을 캐시백해준다.
하나카드 관계자는 "이번 50만좌 달성은 하나카드와 유니온페이의 긴밀한 협력과 고객들의 성원으로 이룬 성과"라며 "앞으로도 해외여행 고객들이 가장 먼저 찾는 글로벌 여행 카드가 될 수 있도록 다양한 서비스와 혜택을 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com