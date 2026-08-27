박주민 의원, 네팔 홍수 연락두절 국민에 "무사 귀환 간절히 기원"

AI 핵심 요약beta
- 박주민 의원은 27일 네팔 홍수로 한국인 9명과 연락이 끊겼다며 무사 귀환을 기원했다.
- 박 의원은 정부와 관계기관에 수색·구조에 모든 힘을 다해달라고 촉구했다.
- 외교부는 네팔 라수와 홍수로 한국인 직원 9명이 두절됐다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 박주민 더불어민주당 의원은 27일 네팔 대규모 홍수로 현지에서 일하던 한국인 9명과 연락이 닿지 않고 있는 것과 관련해 "아홉 분 모두 무사히 가족의 품으로 돌아오시기를 간절히 기원한다"고 했다.
박 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "네팔에서 발생한 대규모 홍수로 우리 국민 아홉 분과 연락이 닿지 않고 있다"며 "소식을 기다리는 가족들에게 지금 이 순간이 얼마나 길고 애타게 느껴질지 감히 헤아리기 어렵다"고 말했다.
이어 "정부와 관계기관은 한 분 한 분의 소재가 확인될 때까지 수색과 구조에 모든 힘을 다해주시기 바란다"고 촉구했다.
아울러 "추가 피해가 발생하지 않도록 현지에 계신 우리 국민의 안전도 세심하게 살펴주시길 바란다"고 덧붙였다.
외교부에 따르면 26일(현지시간) 네팔 라수와 지역에서 발생한 홍수로 이 지역에서 수력발전소를 건설 중이던 한국남동발전 및 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 9명이 연락 두절됐다.
현재까지 집계된 총 사망자 수는 160명에 달한다. 정부는 외교부·소방청·경찰청 등으로 구성된 합동 신속대응팀을 현지로 급파할 계획이다.
allpass@newspim.com