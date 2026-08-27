李대통령, 민선9기 기초단체장 187명 초청 오찬 간담회…지방 주도 균형성장 논의

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 27일 시장·군수·구청장 오찬 간담회를 주재했다.
- 중앙정부와 지방자치단체 187명이 소통·협력 방안을 논의했다.
- 민선9기 단체장들은 주민 위한 실천선언을 채택했다.
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간담회 앞서 국정 설명회…'주민을 위한 지방정부 실천선언' 채택
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 27일 민선 9기 시장·군수·구청장을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 주재하고 중앙과 지방 간 소통·협력 강화 및 지방 주도의 균형성장 방안을 논의한다.
간담회에는 한성숙 국무총리를 비롯해 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 윤호중 행정안전부 장관 등 중앙정부 관계자와 전국의 시장·군수·구청장 187명이 참석한다. 청와대에서는 강훈식 대통령비서실장, 홍익표 정무수석 등이 함께한다.
간담회는 이 대통령의 모두발언으로 시작하며, 이어 조재구 대구 남구청장이 시장·군수·구청장협의회장 자격으로 감사 인사를 전할 예정이다. 이후 시장·군수·구청장들의 정책건의와 소관 부처의 답변이 차례로 진행된다.
이날 간담회에 앞서 정부서울청사에서 윤 장관 주재로 국정 설명회가 열린다. 설명회에서는 '주민 중심 지방자치 구현 방향'에 관한 행안부 장관의 설명과 함께 '공직윤리의 중요성', '재난안전관리의 중요성' 등에 관한 특강이 진행된다.
또한 민선9기 시장·군수·구청장들은 '주민을 위한 지방정부 실천선언'을 채택하고 주민의 행복과 안전을 책임질 것을 다짐할 예정이다.
the13ook@newspim.com