SKT, 업스테이지와 사이버보안 AI 모델 개발한다

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤과 업스테이지가 27일 보안 AI 모델을 개발했다.
- 9개 보안기업이 현장 데이터를 넣어 성능을 검증했다.
- 국내 맞춤형 보안 AI로 관제 자동화를 추진했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤과 업스테이지가 국내 보안 기업 9곳과 함께 사이버보안 특화 인공지능(AI) 파운데이션 모델을 개발한다. 과학기술정보통신부가 추진하는 독자 AI 파운데이션 모델 사업에서 SKT가 주관기업으로 참여한다.
두 회사는 각각 개발해온 'A.X K' 계열과 'Solar Open' 계열 모델을 기반으로 보안 특화 모델을 만들 예정이다.
컨소시엄의 구조는 SKT와 업스테이지가 모델을 개발하면 참여 보안 기업들이 실제 운영 현장의 데이터를 학습에 투입하고 완성된 모델을 자사 상용 제품과 관제 환경에서 검증해 개선하는 방식이다.
국내에는 한국어 보안 데이터를 학습하고 국내 규제 체계를 이해하는 전용 AI 모델이 없는 상황이다. 국내 주요 보안관제센터(SOC)는 하루 최대 1만 건의 위협 경보를 처리하지만 분석 인력이 부족해 자동화 필요성이 커지고 있다.
개발된 모델을 AI 에이전트와 결합하면 위협 탐지부터 조치까지 업무를 자동으로 처리할 수 있어 관제 인력의 부담을 줄일 수 있다.
컨소시엄에는 SK쉴더스, 안랩, 시큐아이, 이글루코퍼레이션, 라온시큐어, 스마트엠투엠, 에임인텔리전스, 지니언스, 파이오링크 등 9곳이 참여한다.
SK쉴더스는 국내 사이버보안 매출 1위 기업으로 약 1만 개 고객사의 보안관제를 수행 중이다. 안랩은 자체 위협정보 인프라를 갖춘 정보보안 전문기업이고 라온시큐어는 국가 모바일 신분증 구현을 비롯해 글로벌 인증 표준화 기구 FIDO 얼라이언스 임원사로 활동하고 있다.
SKT는 국가 기간통신사업자로서 통신 인프라를 24시간 상시 관제하는 시스템과 운영 노하우를 갖추고 있다. 정보보호최고책임자(CISO) 조직은 CEO 직속으로 편제돼 전사 보안 컨트롤타워 역할을 하며, CISO 산하 통합보안센터는 24시간 탐지·대응 체계를 가동 중이다.
현재 129명 규모의 전담 인력이 업무를 수행하고 있고, 개인정보보호책임자(CPO) 조직까지 포함하면 149명 규모다. CISO 산하에는 화이트 해커 조직 '레드팀'을 두고 공격자 관점의 취약점 점검도 병행하고 있다.
고려대학교와 숭실대학교 산학협력단은 모델의 성능과 안전성을 독립적으로 검증하고 보안·AI 융합 전문인력을 양성한다. 한국정보보호산업협회(KISIA)는 개발 성과의 산업계 확산과 재직자 교육 연계를 추진한다.
조동연 SKT AI Convergence 담당은 "국내 보안 현장의 데이터와 노하우를 국산 AI 모델에 담아 실전형 보안 AI 체계를 만들겠다"며 "국내 산학연이 함께 만든 역량으로 글로벌 시장에서도 경쟁할 수 있도록 보안 AI 생태계를 넓혀가겠다"고 말했다.
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