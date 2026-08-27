삼성웰스토리, 버거대회 메뉴 3종 식자재 고객사에 제공

AI 핵심 요약beta
- 삼성웰스토리가 27일 2026 KBC 상위 3개 버거 메뉴를 제공했다.
- 무거버거·코지버거·덤 스매시 클럽 메뉴 3종이다.
- 다음달 말까지 케이터링 고객사 20여 곳에 판다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
9월 급식 사업장 확대
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성웰스토리는 '2026 코리아버거챔피언십'(2026 KBC)에서 상위 10위 안에 든 버거 브랜드 3곳의 대회 출품 메뉴를 케이터링 식자재 고객사에 제공한다고 27일 밝혔다.
제공 메뉴는 대회 3위를 차지한 무거버거의 '핫치킨버거'와 코지버거의 '코지치킨버거', 덤 스매시 클럽의 '허니크림치즈 내슈빌 치킨버거' 등 3종이다.
삼성웰스토리는 각 메뉴의 레시피를 고객사 표준 단가와 조리 환경에 맞춰 조정했다. 필요한 식재료도 자사 취급 품목과 연결해 발주할 수 있도록 했다.
프로모션 참여 고객사에는 메뉴 레시피와 조리 포인트, 홍보물을 패키지로 제공한다. 감자튀김과 음료 등 사이드 메뉴도 한정 특가로 판매한다.
프로모션은 다음달 말까지 운영되며 현재 케이터링 고객사 20여 곳이 참여하고 있다. 참여를 원하는 고객사는 삼성웰스토리 식자재 발주 시스템 '도래미'에서 관련 내용을 확인할 수 있다.
지난 4월 열린 2026 KBC에는 대형 버거 프랜차이즈와 지역 버거 식당 등 118개 팀이 참가했다. 삼성웰스토리는 공식 후원사로 참여해 이번 협업 대상 브랜드를 발굴했다.
삼성웰스토리는 이번 버거 브랜드 협업을 급식 사업장으로 확대해 다음달부터 자사가 운영하는 구내식당에서 무거버거 메뉴를 순차적으로 선보일 예정이다.
kji01@newspim.com