CJ온스타일, 이탈리아 브랜드 소싱 확대…ITA와 협업

AI 핵심 요약beta
- CJ온스타일이 27일 이탈리아무역공사와 비바 이탈리아 캠페인을 시작했다.
- 캠페인은 다음달 13일까지 가로수길 팝업과 모바일 기획전을 운영한다.
- 아쿠아 디 파르마 등 이탈리아 프리미엄 브랜드를 선보인다.
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다음달 13일까지 운영
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ온스타일은 이탈리아무역공사(ITA)와 손잡고 이탈리아 프리미엄 브랜드를 소개하는 온·오프라인 캠페인 '비바 이탈리아(VIVA ITALIA)'를 진행한다고 27일 밝혔다.
캠페인은 다음달 13일까지 서울 가로수길 팝업스토어와 모바일 기획전을 연계해 운영한다. 팝업스토어는 캠페인 기간 휴관일 없이 문을 연다.
CJ온스타일은 ITA의 현지 브랜드 네트워크와 자사의 상품 소싱·콘텐츠 커머스 역량을 결합해 글로벌 상품 포트폴리오를 넓힐 계획이다.
팝업스토어는 밀라노·로마·나폴리의 현지 생활양식을 주제로 꾸몄다. 오프라인에서 접한 브랜드와 상품을 모바일 기획전에서도 살펴볼 수 있도록 구성했다.
참여 브랜드는 뷰티 분야의 아쿠아 디 파르마와 보로탈코, 모빌리티 분야의 베스파와 비앙키, 테이블웨어·키친 분야의 무랄리아와 비알레띠 등이다.
리빙 분야에서는 마지스와 아르떼미데, 돌레란 등을 선보이며 이탈리아 슈즈 브랜드 제옥스도 참여한다.
CJ온스타일은 아쿠아 디 파르마 제품을 다음달 3일 오후 8시 모바일 라이브 방송에서 소개할 예정이다.
kji01@newspim.com