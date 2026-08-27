현대백화점, 추석 라이프스타일 선물세트 119종 판매

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점이 27일 추석 라이프스타일 선물세트 119종을 내놨다
- 선물세트 수는 지난해보다 두 배 이상 늘었다
- 예약판매는 다음달 3일까지, 본판매는 다음달 4일부터다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
다음달 4일부터 본판매
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대백화점은 올해 추석을 맞아 라이프스타일 부문 선물세트 119종을 판매한다고 27일 밝혔다.
라이프스타일 선물세트 수는 지난해 추석보다 두 배 이상 늘었다. 예약판매는 다음달 3일까지 진행하고 다음달 4일부터 본판매에 들어간다.
현대백화점은 기업 고객을 중심으로 임직원의 연령대와 취향을 반영한 명절 선물 수요가 늘고 있는 점을 고려해 상품 선택 폭을 넓혔다.
상품군은 이색 리빙 제품과 건강관리, 디지털, 홈데코 관련 품목으로 구성했다. 대표 상품은 풀리오 종아리 마사지기 13만9000원, 에포메이커 기계식 키보드 16만9000원, 에이치바이에이치(HBYH) 시계 9만9000원 등이다.
생활용품은 패키지와 디자인을 강조한 상품을 선보인다. 브레온팝 칫솔·치약 세트는 6만7000원, 투스티 치약 4종 세트는 4만8000원, 캐스 키드슨 바디용품 세트는 4만원이다.
현대백화점은 한우와 과일 등 기존 명절 선물의 경쟁력을 유지하면서 라이프스타일 부문의 새로운 상품을 계속 발굴할 계획이다.
kji01@newspim.com