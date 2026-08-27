CU, 데일리패션뉴스와 맞손…콘텐츠·상품 협업

AI 핵심 요약beta
- CU가 27일 데일리패션뉴스와 협약했다
- 양사는 SNS로 CU 상품 홍보와 협업을 추진했다
- CU는 리뷰·평가 콘텐츠와 먹거리도 선보인다
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협업 먹거리 출시 추진
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 팔로워 100만명 이상을 보유한 패션 매거진 채널 데일리패션뉴스와 콘텐츠·상품 협력을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.
협약식은 지난 25일 서울 강남구 BGF리테일 본사에서 이은관 BGF리테일 CX본부장, 강병학 브랜드마케팅팀장, 이혜영 데일리패션뉴스 대표 등이 참석한 가운데 열렸다.
양사는 데일리패션뉴스의 소셜네트워크서비스(SNS)를 활용한 CU 상품 홍보와 협업 상품 출시를 추진한다.
데일리패션뉴스 채널에서 CU 신상품과 인기 상품을 리뷰하고 패션계 유명 인사가 출시 전 신상품을 맛보고 평가하는 콘텐츠를 기획할 예정이다.
데일리패션뉴스의 콘셉트를 반영한 먹거리도 공동 기획해 CU에서 선보일 계획이다.
BGF리테일은 2023년 YG PLUS와 K팝 마케팅 협약을 맺고 일부 매장에서 아티스트 앨범 판매를 확대했다. 2024년에는 빌보드 코리아와 웹 예능을 선보였다.
kji01@newspim.com