세종교육청·대전과기대, 학생 건강·보건교육 협력 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 26일 대전과기대와 협약했다
- 학생 건강증진과 보건·의료 교육을 강화했다
- 진로지원·교사연수·실습협력도 추진하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청과 대전과학기술대학교가 대학의 보건·의료 전문자원을 학교 현장과 연계해 학생 건강증진과 관련 분야 교육을 강화한다.
시교육청은 26일 교육감실에서 대전과학기술대학교와 학생 건강증진 및 보건·의료 분야 교육협력을 위한 업무협약을 맺었다고 밝혔다.
이번 협약은 대학이 보유한 전문 인력과 교육시설을 학교 현장에 연결해 학생들의 건강관리 역량을 높이고 보건·의료 분야 진로 탐색 기회를 넓히기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약에 따라 학생 건강증진 프로그램 운영, 보건·의료 분야 진로·진학 지원, 보건교사 직무역량 강화 연수, 대학 교수·현장 전문가의 강의·실습·자문, 관련 학과·교육과정 홍보 등을 추진한다.
특히 학생들이 건강한 생활습관을 형성하고 스스로 건강을 관리하는 역량을 키울 수 있도록 지원하며 보건교사에게는 실습 중심 연수를 제공해 학교 보건교육의 전문성을 높일 계획이다.
시교육청은 협력사업을 기획·조정하고 학교 현장과 연계를 맡는다. 대전과학기술대학교는 교수진과 전문 인력, 교육시설 등을 활용해 교육과 자문을 지원한다.
양 기관은 학교 현장의 수요를 반영해 세부 프로그램을 마련하고 협력 분야도 단계적으로 확대할 예정이다.
이효인 총장은 "대학이 보유한 보건·의료 분야 전문자원을 활용해 세종 학생들의 건강한 성장과 진로 탐색을 적극 지원하겠다"고 말했다.
강미애 교육감은 "건강은 학생들이 오늘을 건강하게 살아가고 미래를 꿈꾸는 든든한 밑바탕"이라며 "학교와 대학이 힘을 모아 학생들의 건강한 성장을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com