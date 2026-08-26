구리시, 민선9기 '공약 이행 시민평가단' 모집

AI 핵심 요약beta
- 구리시가 26일 공약 이행 시민평가단을 9월 7일까지 모집한다고 밝혔다.
- 평가단은 민선 9기 공약 점검과 이행 평가, 조정 의견 제시를 맡는다.
- 시는 추첨으로 선정해 9월 중 구성을 마치고 본격 검토에 나선다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시는 민선 9기 공약 사업 추진 과정을 시민 눈높이에서 점검·평가할 '공약 이행 시민평가단'을 구성하기 위해 9월 7일까지 공개 모집한다고 26일 밝혔다.
시에 따르면 공약 이행 시민평가단은 공약 추진 과정에 시민의 의견을 폭넓게 반영하고 공약 이행의 투명성과 신뢰성을 제고하기 위한 시민 참여 기구로 시정과 공약 사업에 관심이 있고 평가단 활동에 성실히 참여할 수 있는 구리시 시민이면 누구나 신청할 수 있다.
구리시는 신청자의 성별, 연령, 거주 지역 등을 고려한 뒤 추첨을 통해 평가단을 최종 선정할 예정이다. 이를 통해 특정 계층에 의견이 편중되지 않도록 하고 다양한 시민 목소리가 공약 이행 과정에 균형 있게 반영되도록 한다는 방침이다.
선정된 시민평가단은 ▲공약 사항 및 추진 계획 검토▲공약 사업 추진 상황 및 이행 실적 점검·평가 ▲공약 변경·조정 사항 심의 및 의견 제시ㅔㅔ▲공약 관련 정책의 보완·개선 사항 제안 등의 역할을 수행하게 된다.
시는 시민평가단을 통해 민선 9기 공약 사업 전반에 대한 추진 계획을 점검하고 필요 시 공약의 조정·변경에 시민 의견을 적극 반영한다는 계획이다.
구리시는 9월 중 시민평가단 구성을 마무리한 뒤 공약 사업 추진 계획을 본격 검토할 예정이다.이 과정에서 공약 내용 중 변경 또는 조정이 필요한 사항에 대해서는 시민평가단의 의견을 수렴해 시정 운영에 반영한다고 밝혔다.
또 평가단이 공약 추진 상황을 객관적이고 체계적으로 평가할 수 있도록 공약 이행 평가 방법 등에 대한 교육도 실시한다.이후 정기적인 공약 이행 평가와 공약 사업 추진 상황 점검에도 시민평가단이 지속적으로 참여할 수 있도록 할 계획이다.
신동화 구리시장은 "공약은 시민과의 약속인 만큼 추진 과정과 성과를 시민 눈높이에서 직접 점검하고 평가하는 것이 중요하다"며 "시민평가단이 제시하는 다양한 의견을 공약 사업에 적극 반영해 시민이 체감하는 공약 이행으로 신뢰받는 시정을 구현하고 '시민이 시장인 구리시'를 만들어 가겠다"고 말했다.
공약 이행 시민평가단 참여를 희망하는 시민은 구리시 누리집에 게시된 모집 공고를 확인한 뒤 신청서를 제출하면 된다. 자세한 사항은 구리시 기획예산담당관실(031-550-2751)로 문의하면 된다.
asj7376@newspim.com