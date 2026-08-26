세종시 주민자치위원들, 지역발전 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 25일 보령서 주민자치위원 역량 강화 워크숍을 열었다.
- 위원 150여 명은 우수사례 공유와 교육으로 소통했다.
- 시는 주민 중심 자치 활성화를 위한 지원을 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 주민자치위원들이 한자리에 모여 주민자치 발전 방향을 공유하고 소통과 화합을 다지는 시간을 가졌다.
26일 시에 따르면 전날부터 이틀간 충남 보령시에서 읍면동 주민자치위원 등 150여 명이 참석한 가운데 '2026년 주민자치위원 역량 강화 워크숍'을 진행했다.
워크숍에서는 보령시 주민자치 우수사례 공유와 역량 강화 교육을 비롯해 현장 견학, 소통·교류 프로그램 등이 진행됐다. 시는 주민자치위원들이 실제 자치활동 사례를 접하고 주민 중심의 자치 실현을 위한 역할과 활성화 방안을 모색했다.
황승원 주민자치연합회장은 "워크숍에서 얻은 좋은 경험과 아이디어가 각 읍면동의 실질적인 주민자치 활동으로 이어지길 바란다"고 전했다.
조상호 시장은 "서로의 경험과 우수사례를 공유하며 앞으로 주민자치를 어떻게 발전시켜 나갈지 함께 고민하는 뜻깊은 시간이 됐기를 바란다"며 "주민자치가 더욱 활성화될 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com