민주당 문화예술특위, 23일 '2027 문화예술 예산 구조' 정책토론회 개최

AI 핵심 요약beta
- 민주당 문화예술특위가 23일 국회에서 문화예술 정책토론회를 개최한다
- 토론회에서 2027년 문화예술 예산의 구조적 개선 방안을 논의한다
- 특위는 문화예술 예산을 전략적 투자로 전환하는 정책 기반을 마련한다
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양적 확대 넘어 재정 배분 구조 및 정책 효과 점검
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당 문화예술특별위원회가 오는 23일 국회에서 '문화주도성장'을 통한 문화경제강국 실현과 지속 가능한 문화예술 생태계 조성을 위해 정책토론회를 개최한다.
이우종 위원장이 이끄는 민주당 문화예술특위는 23일 오후 1시 30분 국회의원회관 제9간담회실에서 '2027 문화예술 예산, 확대를 넘어 구조를 말하다'를 주제로 제1차 정책토론회를 연다.
이번 토론회는 문화예술을 미래 성장의 핵심 동력으로 규정하고, 2027년도 문화예술 예산의 단순한 양적 증가를 넘어 재정 배분의 구조적 개선과 정책적 효과성을 점검하기 위해 마련됐다.
첫 번째 발제는 김재준 국민대학교 명예교수가 '문화자원, 문화예산과 국가경쟁력'을 주제로 발표하며, 이어 김진 동덕여자대학교 경제학과 교수가 '2027년도 문화예산의 정책적 과제: 현황과 이슈'를 주제로 두 번째 발제에 나선다.
종합토론은 박영정 전 한국예술인복지재단 대표가 좌장을 맡아 진행한다. 토론자로는 황호준 음악감독, 장원석 비에이엔터테인먼트 대표, 정현욱 아트로버 대표, 채신덕 경기도의회 문화체육관광위원회 위원장, 장웅조 홍익대 문화예술경영대학원장이 참여해 기초예술, 영상제작, 문화향유, 지역예산 등 분야별 현안을 다룬다.
민주당 문화예술특위는 이번 토론회를 통해 문화예술 예산을 단순한 재정 지원을 넘어 창작과 향유, 문화적 가치와 경제적 성장이 선순환하는 '전략적 투자'로 탈바꿈시키고, 문화가 성장을 이끄는 '문화주도성장'의 정책적 토대를 마련하겠다는 구상이다.
이번 행사는 민주당 문화예술특위와 국회 문화체육관광위원회 소속 이재정·이정문·김윤덕·노종면·정준호·조계원·최민희 의원실이 공동 주최하고, 사단법인 한국정책학회와 사단법인 문화강국네트워크가 공동 주관한다.
토론회 직후에는 민주당 대외협력국 주관으로 문화예술인 29인에 대한 부위원장단 임명식이 진행될 예정이다.
allpass@newspim.com