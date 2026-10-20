중기부, EU 포장재 규제 대응 지원...中企 시험·인증 부담 점검

AI 핵심 요약beta
- 중기부가 20일 EU 포장재 규제 대응 간담회를 개최했다
- 수출 중소기업의 시험·분석 비용과 서류 부담을 점검했다
- 중기부는 비용 지원과 교육·상담을 강화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
관련 비용 최대 1억원 지원...전국 5개 권역 교육·상담
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업부가 유럽연합(EU) 포장재 규제로 인한 수출 중소기업의 시험·분석 비용과 서류 작성 부담을 점검하고 지원방안을 논의한다.
중기부는 20일 오후 3시 서울 마포구 스타트업벤처캠퍼스(SVC) 서울에서 'EU 포장재 규제(PPWR) 대응 중소기업 간담회'를 개최한다고 밝혔다.
PPWR은 EU 시장에 출시되는 제품의 포장재에 적용되는 규제로, EU 역외 기업의 수출 제품도 대상이다. 지난 8월 12일부터 포장재의 중금속과 식품 접촉 포장재의 과불화화합물(PFAS) 등 유해물질 제한이 적용됐으며, 2030년부터는 재활용 가능성과 재생원료 함량 등의 요건도 단계적으로 적용된다.
수출기업은 관련 기준 충족을 입증하는 기술문서와 EU 적합성선언서(DoC) 등을 준비해야 한다. 전담 인력과 전문성이 부족한 중소기업에는 시험·분석과 서류 작성이 부담으로 작용하고 있다.
이번 간담회에서는 포장재 공급사의 유해물질 함유 정보 확보, 제품별 시험·분석 비용, 영문 기술문서와 적합성선언서 작성 등의 어려움을 살펴볼 예정이다. 한국화학융합시험연구원(KTR)은 규제 주요 내용과 대응 현황을 공유한다.
중기부는 해외규격인증획득지원사업의 전략지원 대상에 PPWR을 포함해 인증·시험·컨설팅 비용의 50~70%를 기업당 최대 1억원까지 지원하고 있다. 성공조건부 사후지원 방식으로, 참여를 원하는 중소기업은 다음달 30일까지 신청할 수 있다.
다음달 16~25일에는 전국 5개 권역에서 'PPWR 대응 교육·상담회'를 열어 규제 내용을 안내하고 1대1 전문가 상담을 제공한다. 중소기업 수출규제대응지원센터 누리집의 '교육 신청' 메뉴에서 신청하면 된다.
심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "PPWR은 단순한 환경규제를 넘어 유럽 시장 진출의 필수 요건이 되고 있다"며 "우리 중소기업이 포장재 규제로 수출에 차질을 빚지 않도록 현장 의견을 바탕으로 비용 지원과 교육·상담을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com