BMW 모토라드, 'R 12 nineT 트래커 에디션' 출시…국내 단 10대

AI 핵심 요약beta
- BMW 모토라드는 20일 한정판 R 12 nineT 트래커 에디션을 국내 출시했다.
- 미국 플랫트랙 레이싱 디자인을 적용한 이 모델은 10대 한정으로 판매된다.
- 1170cc 박서 엔진을 탑재했으며 가격은 3220만원으로 책정됐다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW 모토라드가 미국 플랫트랙 레이싱에서 영감을 받은 한정판 모터사이클을 국내에 단 10대만 선보인다.
BMW 모토라드는 20일 오후 2시부터 'BMW R 12 nineT 트래커 에디션'을 공식 온라인몰에서 판매한다고 밝혔다. 가격은 3220만원이다.
이번 한정판은 헤리티지 로드스터 'R 12 nineT'에 순정 액세서리 패키지 '더 트래커'를 적용한 모델이다. 타원형 비포장 트랙에서 경주하는 미국 플랫트랙 레이싱 모터사이클의 디자인을 반영했다.
외관에는 블랙스톰 메탈릭 색상의 전용 콕핏 페어링과 레이스 번호판 형태의 사이드 패널을 적용했다. 전용 싱글 시트와 짧은 리어 커버, 알루미늄 번호판 홀더로 후면부를 간결하게 구성했다.
파워트레인은 1170cc 공·유랭식 수평대향 2기통 박서 엔진으로 최고출력 109마력, 최대토크 11.7kg·m를 발휘한다. 레인·로드·다이내믹 등 3가지 주행 모드와 클러치 조작 없이 변속할 수 있는 시프트 어시스턴트 프로도 탑재했다.
BMW 모토라드는 오는 24일 BMW 드라이빙 센터에서 열리는 'BMW 모토라드 데이즈 2026'에서 해당 모델을 국내 최초로 실물 공개할 예정이다.
chanw@newspim.com