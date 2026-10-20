순직 소방관 이름 달고 2300명 달렸다…'119메모리얼데이' 1만명 참여

AI 핵심 요약beta
- 소방청은 20일 세종서 119메모리얼데이를 열었다.
- 시민·유가족 등 1만명이 순직 소방관을 추모했다.
- 추모 마라톤과 AI 음성 복원 추모식도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 순직 소방관들의 희생과 헌신을 기리는 '119메모리얼데이' 추모문화제에 시민과 유가족, 소방공무원 등 약 1만명이 참여했다. 순직 소방관의 이름을 가슴에 달고 달리는 추모 마라톤에는 2300여명이 참가했으며, 순직 소방관의 생전 목소리를 인공지능(AI)으로 복원한 추모식도 진행됐다.
소방청은 지난 17일 세종특별자치시 세종중앙공원 도시축제마당 일원에서 열린 '제3회 119메모리얼데이 추모문화제'가 마무리됐다고 20일 밝혔다.
'국민과 함께'라는 슬로건으로 열린 이번 행사에는 순직 소방공무원 유가족과 동료 소방관, 일반 시민 등 약 1만명이 방문해 순직 소방관들의 희생을 기리고 감사의 마음을 나눴다.
특히 이번 행사는 경기 부천시 화재 진압 중 순직한 고(故) 김진석 소방위를 애도하는 엄숙한 분위기 속에서 진행됐다. 행사장에 마련된 분향소에도 시민들의 추모 발길이 이어졌다.
이날 오전 10시 30분부터 진행된 '119메모리얼 런(RUN)'에는 시민과 소방공무원, 순직 소방관 유가족 등 2300여명이 참가했다.
참가자들은 순직 소방관의 이름과 순직일이 새겨진 번호표를 가슴에 달고 세종중앙공원 일대를 도는 11.9㎞와 5㎞ 코스를 달렸다.
마라톤 참가비 전액은 순직 소방공무원 유가족 단체에 기부됐다. 추모의 의미를 유가족에 대한 실질적인 지원으로 연결하기 위한 취지다.
오후 2시 도시축제마당 메인 무대에서는 중앙소방악대의 연주와 추모공연을 시작으로 '국민참여 추모식'이 열렸다.
특히 국민의례에서는 LG유플러스의 AI 음성 복원 기술을 활용해 전남 완도 저온창고 화재 진압 중 순직한 고 박승원 소방경의 생전 목소리로 '국기에 대한 맹세문'이 낭독됐다.
이어 세종 리틀싱어즈 어린이 합창단이 애국가를 선창하며 순직 소방관들의 희생과 헌신을 기렸다.
추모식에 앞서 김재홍 소방청 차장 직무대리는 순직 소방공무원 유가족들과 간담회를 갖고 위로의 뜻을 전했다. 이 자리에서 유가족에 대한 지속적이고 실효성 있는 예우와 지원을 약속했다.
지역 청소년들도 추모 행사에 동참했다.
세종장영실고등학교 제과제빵 동아리 '에끌리앙' 학생들은 직접 만든 빵과 과자를 순직 소방관 유가족들에게 전달했다.
행사장 곳곳에서는 시민들이 직접 참여할 수 있는 추모 전시와 안전체험 프로그램도 운영됐다.
방문객들이 추모 사진과 메시지를 등록하는 '디지털 메모리얼 게이트'를 비롯해 소방청 홍보대사 키크니 작가의 사연 일러스트전 '눈부신 외출展', 김석기 작가의 '드로잉 갤러리' 등이 마련됐다.
오후 6시부터는 '119메모리얼 콘서트'가 열렸다. 클래식과 국악이 어우러진 식전 공연에 이어 가수 신효범, 박상민, 박지헌, 알리와 뮤지컬 배우 최정원 등이 무대에 올라 유가족과 시민들에게 위로의 메시지를 전했다.
김재홍 소방청 차장 직무대리는 "이번 119메모리얼데이는 국민의 생명을 지키기 위해 모든 것을 바친 소방 영웅들을 기억하고 감사의 마음을 나누는 뜻깊은 자리였다"고 말했다.
이어 "앞으로도 국민 모두가 일상 속에서 순직 소방관의 헌신을 기억하고 예우하는 추모문화가 안착될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com