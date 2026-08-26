[MLB] 이정후, 3타수 1안타 타율 0.289...시즌 최다 10호 도루도

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 26일 신시내티전서 1안타 1도루를 했다
- 이정후는 2경기 연속 안타와 시즌 10호 도루를 채웠다
- 샌프란시스코는 신시내티를 3-1로 꺾고 2연승했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후가 2경기 연속 안타를 터뜨리며 팀 승리에 힘을 보탰다. 2년 연속 두 자릿수 도루도 달성했다.
이정후는 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 신시내티 레즈와 홈 경기에 3번 지명타자로 선발 출전해 3타수 1안타 1사구 1도루를 기록했다. 시즌 타율은 0.288에서 0.289로 소폭 올랐다.
0-0으로 맞선 1회말 무사 1, 2루 찬스에서 상대 선발 브레이디 싱어를 상대했다. 이정후는 볼카운트 2스트라이크에서 3구째 시속 90.8마일(약 146.1km) 싱커에 오른쪽 팔꿈치를 맞아 몸에 맞는 공으로 출루했다. 이정후의 출루로 만들어진 무사 만루에서 드류 카바너의 2타점 중전 적시타가 터졌고 이정후는 3루까지 진루했다. 다만 후속 타선이 침묵해 득점에는 실패했다.
이후 타석에서는 범실로 물러났다. 2-0으로 앞선 3회말 선두타자로 나서 1루수 땅볼에 그쳤다. 3-0으로 달아난 5회말에도 선두타자로 나와 시속 89.6마일(약 144.2km) 싱커를 공략했으나 비거리 386피트(약 117m)의 우익수 뜬공으로 아웃됐으나 메이저리그 15개 구장에서 홈런이 되는 큰 타구였다.
기다리던 안타는 7회말에 나왔다. 선두타자로 들어선 이정후는 왼손 불펜 샘 몰의 3구째 시속 91.3마일(약 146.9km) 한가운데 싱커를 결대로 받아쳤다. 타구 속도 시속 102.7마일(약 165.3km)의 강한 타구가 투수 키를 넘어 중전 안타로 이어졌다. 2경기 연속 안타.
이정후는 출루 후 곧바로 2루를 훔치며 시즌 10호 도루를 완성했다. 메이저리그 데뷔 첫해였던 지난해(10개)에 이어 2년 연속 두 자릿수 도루를 채웠다. 하지만 이번에도 후속 타타자들이 타점을 올리지 못하며 홈을 밟지는 못했다.
샌프란시스코는 선발 애드리안 하우저가 1.2이닝 만에 일찍 마운드를 내려갔으나, 이어 등판한 앤서니 몰리나가 4.1이닝 무실점 역투를 펼치며 마운드를 지켰다. 5회말 라파엘 데버스의 솔로 홈런으로 3-0까지 격차를 벌린 샌프란시스코는 9회초 샐 스튜어트에게 솔로포를 내줬지만 추가 실점 없이 3-1 승리를 거뒀다. 4연패 뒤 2연승을 달린 샌프란시스코는 시즌 54승 78패를 기록했다.
psoq1337@newspim.com