대전도시공사 'AI 안전비서', 소규모 사업장 찾아간다

AI 핵심 요약beta
- 대전도시공사가 24일부터 26일까지 AI 안전비서를 안내했다.
- 소규모 사업장에 위험성평가와 다국어 안내를 지원했다.
- 현장 의견을 반영해 산업재해 예방 기능을 고도화한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 안전관리 인력이 부족한 소규모 사업장에서 위험성평가 작성과 외국인 근로자 안내 등을 돕는 인공지능(AI) 기반 안전관리 도구가 활용된다.
대전도시공사는 대전시 안전보건지킴이와 함께 지난 24일부터 26일까지 지역 소규모 사업장을 찾아 자체 개발한 'AI 안전비서' 활용법을 안내했다고 26일 밝혔다.
이번 현장 홍보는 별도의 안전관리 인력을 두기 어려운 사업장의 업무 부담을 줄이고 산업안전 관련 법령 대응을 돕기 위해 마련됐다.
공사 기술사업팀과 안전보건지킴이는 합동점검 과정에서 사업장을 직접 방문해 앱의 주요 기능을 시연했다. 'AI 안전비서'는 위험성평가 작성 지원과 외국인 근로자를 위한 다국어 안내 등 현장 안전관리에 필요한 기능을 제공한다.
앞서 공사는 한국전기공사협회 대전시회를 대상으로 앱 시연회를 진행했으며, 이번 홍보를 계기로 소규모 사업장까지 활용 범위를 넓힐 계획이다. 현장에서 수렴한 의견도 향후 기능 개선에 반영한다.
대전도시공사 관계자는 "소규모 사업장에서도 AI 안전비서를 쉽게 활용할 수 있도록 지원하고 있다"며 "현장 의견을 반영해 산업재해 예방에 도움이 되는 시스템으로 발전시키겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com