전남사회서비스원, 도서지역 주민 '찾아가는 행복버스' 운영

AI 핵심 요약beta
- 전남도사회서비스원이 25일 고흥 시산도서 행복버스를 운영했다
- 주민 약 70명에게 보건·복지·돌봄·교육·문화 서비스를 제공했다
- 비대면 진료와 AI 돌봄 점검으로 취약지 지원을 강화했다
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도사회서비스원이 고흥군 도양읍 시산도에서 '찾아가는 전남광주행복버스'를 운영해 주민 약 70명에게 보건·복지·돌봄·교육·문화 서비스를 한자리에서 제공했다.
26일 서비스원에 따르면 전날 진행된 이번 사업은 의료와 복지서비스 접근성이 낮은 도서지역 주민을 대상으로 필요한 서비스를 직접 찾아가 제공하기 위해 마련됐다. 전남사회서비스원은 2026년 사회서비스 취약지 공모사업과 연계해 시산도 주민에게 생활밀착형 서비스를 지원했다.
행복버스에서는 기초 건강검진과 이미용 안경세척 칼갈이 안마 생활용품 지원 보행보조기 스팀세차 인생 한 컷 사진촬영 등을 진행했다. 전남지역사회서비스지원단은 솔닥 플랫폼을 활용해 비대면 건강상담과 진료를 실시하고 혈압 혈당 인바디 심전도 등 기초 건강검진을 지원했다.
취약계층에는 케어푸드를 전달했으며 시산도에 보급된 AI 반려견 돌봄인형 '효돌' 12대의 작동 상태와 맞춤 설정을 점검하는 등 AI를 활용한 돌봄서비스도 함께 살폈다.
이와 함께 전남인재평생교육진흥원의 찾아가는 AI 교육과 마술공연을 진행해 주민들에게 새로운 교육과 문화체험의 기회도 제공했다.
신미경 전남도사회서비스원장은 "섬 지역 주민들이 지리적 여건으로 인해 필요한 서비스를 이용하는 데 어려움이 없도록 지역사회와 함께 현장 중심의 지원을 강화하겠다"며 "앞으로도 AI 등 새로운 기술을 사회서비스와 연계해 주민들이 체감할 수 있는 따뜻한 돌봄을 확대해 나가겠다"고 말했다.
전남도사회서비스원은 2026년 사회서비스 취약지 공모사업을 통해 도서지역 취약계층을 대상으로 찾아가는 복지서비스를 지속적으로 추진하고 있다. 농어촌과 도서·산간지역 등 사회서비스 취약지역을 찾아 맞춤형 서비스를 확대할 계획이다.
ej7648@newspim.com