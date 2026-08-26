청주 옥화자연휴양림 숲체험, 교육부 진로체험 인증기관 선정

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 26일 옥화자연휴양림 숲체험을 교육부 인증기관에 선정됐다.
- 이 프로그램은 학생들에게 숲 탐방과 생태 관찰을 제공했다.
- 숲해설가 안내로 산림·환경 직업 이해를 돕는다고 했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 옥화자연휴양림 숲체험 프로그램이 교육부 주관 '교육기부 진로체험 인증기관'으로 선정됐다고 26일 밝혔다.
교육기부 진로체험 인증제는 초·중·고교생에게 양질의 진로체험 기회를 제공하는 기관을 심사해 인증하는 제도다.
옥화자연휴양림 프로그램은 학생들이 숲을 직접 탐방하며 나무와 식물, 생태환경 등을 관찰하고 계절에 따른 숲의 변화와 자연환경의 특징을 배우도록 구성됐다.
특히 숲해설가가 학생들과 함께 숲을 걸으며 나무와 식물의 특징과 생태적 가치를 설명하고, 숲해설가의 주요 업무와 필요한 지식·소통 능력 등을 소개해 산림·환경 분야 직업에 대한 이해를 돕는다.
학생들은 숲을 직접 체험하며 자연환경의 소중함을 배우고 산림·환경 분야의 다양한 직업을 접할 수 있을 것으로 기대된다.
옥화자연휴양림 시설 운영은 청주도시공사가 맡고 있다.
시 관계자는 "이번 인증을 계기로 학생들이 숲에서 다양한 경험을 쌓고 산림·환경 분야 직업을 자연스럽게 탐색할 수 있도록 프로그램을 내실 있게 운영하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com