'백승호 1호 도움' 버밍엄시티, 브렌트퍼드에 1-6 대패...리그컵 탈락

AI 핵심 요약beta
- 백승호가 26일 카라바오컵서 시즌 첫 도움을 올렸다.
- 버밍엄은 브렌트포드에 1-6으로 대패했다.
- 버밍엄은 전후반 실점이 이어져 2라운드서 탈락했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 백승호(버밍엄 시티)가 시즌 첫 공격포인트를 올렸으나 소속팀은 대패했다. 잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부) 버밍엄은 26일(한국시각) 영국 버밍엄의 세인트 앤드루스에서 열린 2026-2027시즌 카라바오컵(리그컵) 2라운드 프리미어리그(EPL) 브렌트포드와의 홈경기에서 1-6으로 완패했다.
중원 미드필더로 선발 출전한 백승호는 0-1로 뒤지던 전반 28분 동점골을 도왔다. 프리킥 상황에서 백승호가 밀어준 공을 데머라이 그레이가 강력한 중거리 슈팅으로 마무리했다. 백승호의 올 시즌 공식전 1호 도움이었다.
그러나 버밍엄 수비진은 전반 6분 캘럼 윌슨에게 선제골을 내준 데 이어 동점골 직후인 전반 35분 애런 히키에게 추가골을 허용했다. 전반 40분에는 네이선 콜린스에게 헤더골까지 내주며 전반을 1-3으로 마쳤다.
후반에도 브렌트포드의 공세가 이어졌다. 브렌트포드는 후반 25분 미켈 담스고르, 후반 28분 이고르 티아고의 연속골로 승부에 쐐기를 박았다. 이어 후반 32분 코너킥 상황에서 콜린스에게 또다시 헤더 실점을 내주며 5골 차로 벌어졌다.
백승호는 후반 38분 이와타 도모키와 교체돼 경기를 마쳤다. 버밍엄은 프리미어리그 팀과의 체급 차이를 극복하지 못하고 카라바오컵 일정을 조기 마감했다.
psoq1337@newspim.com