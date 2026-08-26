W컨셉, 첫 '푸드페어' 개최

AI 핵심 요약beta
- W컨셉이 26일 첫 푸드페어를 열었다.
- 추석 선물과 프리미엄 미식 수요를 겨냥했다.
- 200여개 브랜드와 특가·쿠폰 혜택을 내놨다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = W컨셉이 내달 6일까지 첫 번째 '푸드페어'를 열고 추석 선물과 프리미엄 미식 수요 잡기에 나선다고 26일 밝혔다.
이번 행사에는 조선델리, 신세계엘앤비, 무랄리아, 벤앤제리스, 아워홈 등 200여개 브랜드와 손잡고 엄선한 미식 상품을 소개한다. 프리미엄 디저트·커피부터 이너뷰티·영양제, 전통주까지 다양한 상품을 한자리에서 제안하는 점이 특징이다.
추석을 맞아 '추석 선물 제안' 코너도 선보인다. 풍기인삼상회, 한삼인, 달쯔, 주세페주스티, 하겐다즈 등 브랜드의 홍삼·트러플 등 고급 선물 세트부터 프리미엄 디저트까지 다양하게 제안한다.
행사 기간 매일 오전 10시 '9900원 오픈런', '24시간 특가' 등 프로모션 코너도 운영한다. 신세계푸드, 미루꾸커피, 보난자커피, 셀렉스, 니아르 등 대표 상품을 기간 한정 혜택가로 소개하며, 칭따오 논알콜릭·이야이야앤프랜즈 등이 참여하는 '72시간 브랜드데이'와 조선델리·복순도가·오니스트 등 인기 브랜드 구매 시 5% 적립 혜택도 제공한다. 이와 함께 선착순 50% 할인 쿠폰과 푸드 전용 최대 25% 할인 등 3종 쿠폰팩도 제공한다.
W컨셉 관계자는 "W컨셉만의 감각적인 큐레이션을 담은 첫 푸드페어를 준비했다"며 "추석 선물부터 나를 위한 미식 쇼핑까지 풍성한 혜택으로 즐기시길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com