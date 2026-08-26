[UCL] 양현준 1호 도움에도…셀틱, 5연속 골 내주며 대역전패

AI 핵심 요약beta
- 양현준이 26일 셀틱 UCL 예선서 시즌 1호 도움을 올렸다
- 셀틱은 LASK에 연장 끝 1-5로 져 본선 진출에 실패했다
- 4-0 리드를 지키지 못한 셀틱은 UEL로 내려갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
합계 4-5 본선행 좌절...유로파로 하락
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 국가대표 출신 윙어 양현준(셀틱)이 시즌 1호 도움을 올렸으나 팀의 충격적인 대역전패를 막지 못했다. 셀틱은 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 본선 진출에 실패했다.
셀틱은 26일(한국시rks) 오스트리아 린츠의 라이페이센 아레나에서 열린 2026-2027 UCL 예선 플레이오프 원정 2차전에서 LASK에 연장 접전 끝에 1-5로 완패했다.
홈 1차전에서 3-0 완승을 거뒀던 셀틱은 1, 2차전 합계 4-0까지 달아났으나 내리 5골을 허용하며 합계 4-5로 무너졌다. 셀틱은 차상위 대회인 유로파리그(UEL)로 떨어졌고 LASK는 구단 역사상 처음으로 UCL 본선 무대를 밟았다.
전반 21분 양현준이 왼쪽 측면을 허문 뒤 넘겨준 컷백을 칼럼 맥그리거가 왼발로 마무리해 선제골을 터뜨렸다. 양현준의 시즌 1호 도움이자 셀틱이 합계 4-0으로 달아나는 순간이었다.
그러나 이후 셀틱 수비진이 급격히 흔들렸다. 전반 32분 모세스 우소르에게 만회골을 내준 셀틱은 후반 3분 로베르트 류비치치, 후반 13분 새뮤얼 아데니란에게 연속골을 허용하며 합계 4-3까지 쫓겼다.
셀틱은 후반 18분 양현준을 빼고 세바스티안 토우넥티를 투입하는 등 교체 카드 5장을 사용하며 분위기 반전을 노렸다. 하지만 흐름을 바꾸지 못했다. LASK는 후반 45분 플로리안 플레커의 헤더골로 합계 4-4 균형을 맞추며 승부를 연장으로 끌고 갔다.
기세를 탄 LASK는 연장 후반 4분 아데니란이 중거리 슈팅으로 셀틱의 골망을 가르며 대역전극을 완결 지었다. 아데니란은 연장 후반 10분 페널티킥을 실축했으나 셀틱의 반격을 봉쇄한 LASK가 최종 승자가 됐다.
psoq1337@newspim.com