[오늘의 정치일정] 8월 26일(수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 25일 청와대서 중앙지방협력회의를 연다
- 여야 지도부는 국회 본회의와 상임 일정에 나선다
- 장동혁·이준석·신장식도 회견과 출연 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
14:00 10회 중앙지방협력회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
15:00 일한의원연맹 日 의원단 접견
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 국회 정무위원회 전체회의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
08:20 안동 최고위원회의(민주당 경북도당 4층 대회의실, 경북 안동시 경북대로 359, 4층)
13:30 의원총회(국회 본관 246호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
18:00 폴리뉴스 창간 26주년 기념식(여의도 켄싱턴호텔 15층 센트럴파크홀)
-한병도 원내대표
08:20 안동 최고위원회의
13:30 의원총회
14:00 본회의
17:30 제22대 국회의원 축구연맹 회장 취임식(국회 운동장)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
08:30 국립서울현충원 참배(국립서울현충원)
10:00 당 대표 취임 1주년 기자회견(중앙당사 지하 1층 다목적홀)
11:00 배식 봉사활동(우리마포복지관, 서울 마포구 신촌로 26길 10)
14:40 YTN '뉴스퀘어 2PM' 출연
-정점식 원내대표
08:30 국립서울현충원 참배
09:30 정보위원회 전체회의(국회 본관 647호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:00 예산결산특별위원회 전체회의(국회 예결위 회의장)
14:00 본회의
18:00 폴리뉴스 창간 26주년 기념식 및 상생과통일포럼 초청 특강
-천하람 원내대표
11:50 YTN 뉴스나우 시사정각 출연
14:00 국군사관학교 창설 공청회(국방컨벤션 태극홀, 서울 용산구 이태원로 22)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
08:00 '김종배의 시선집중' 출연
09:40 포괄주의 도입 공익신고자 보호법 개정안 처리 촉구를 위한 기자회견(소통관 기자회견장)
10:00 제2차 민생현안점검회의(본관 224호)
19:00 조국혁신당 제주도당위원장 선출대회(제주도당사무소, 제주시 연삼로 500 2층)
-김준형 원내대표
09:30 진보당 지도부 특강(본관 316호)
13:30 (비공개) 의원총회(본관 246호)
14:00 본회의