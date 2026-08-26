검색·예약하면 오프라인 결제까지 '엮어'…네이버 플랫폼 쏠림 커지나

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 31일부터 음식점에 Npay 매장결제를 도입했다.
- 검색·지도·예약부터 결제까지 네이버 생태계로 묶었다.
- 편의성은 높지만 플랫폼·금융 의존도 확대 우려가 나온다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
네이버 "사업자·이용자 선택 부가기능…특정 결제수단 강제 아냐"
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 검색·지도와 예약에서 확보한 플랫폼 영향력을 오프라인 결제시장으로 빠르게 넓히고 있다. 음식점을 찾고 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버페이(Npay)로 연결하면서 이용자의 소비 흐름이 검색부터 거래까지 하나의 플랫폼 안에 묶이는 구조가 만들어지고 있다.
이용자와 사업자의 편의성은 높아지지만 검색·지도·예약·결제가 한 사업자 생태계에 집중될 경우 네이버의 플랫폼 영향력이 금융·결제 영역으로까지 전이될 수 있다는 점은 경계할 대목이다. 특히 스마트플레이스에 입점한 약 250만 사업자가 Npay 오프라인 확장의 잠재적 기반이 될 수 있어 사업자의 플랫폼 의존도가 더 높아질 가능성도 있다.
오는 31일부터 음식점으로 확대되는 'Npay 매장결제'는 이 같은 전략을 보여주는 대표적인 사례다. 네이버가 검색·지도와 스마트플레이스, 예약을 통해 음식점과 이용자를 연결하면 금융 계열사 네이버파이낸셜이 Npay를 통해 실제 결제를 담당한다.
◆ 스마트플레이스 사업자 기반…Npay 오프라인 확장 '발판'
핵심은 네이버가 이미 구축한 오프라인 사업자망이다. 현재 스마트플레이스 사업자는 약 250만에 달한다. 음식점과 미용실 등 사업자들이 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하기 위해 들어와 있고 일부는 예약과 주문 서비스까지 이용한다.
이는 Npay가 오프라인 결제시장에 진입할 때 다른 결제사업자보다 유리한 출발점이 될 수 있다. 동시에 검색·지도에서 확보한 시장 지배력이 계열사의 결제사업 경쟁력으로 자연스럽게 이전되는 구조라는 점에서 플랫폼 영향력 확대에 대한 우려도 제기될 수 있다.
일반적으로 결제사업자가 오프라인 시장을 확대하려면 가맹점을 모집하고 결제 서비스를 도입하도록 설득하는 과정이 필요하다.
네이버파이낸셜은 이와 달리 네이버가 확보한 스마트플레이스 사업자를 잠재적인 Npay 가맹점으로 활용할 수 있다. 250만 사업자가 곧 Npay 가맹점이라는 의미는 아니지만 결제 기능을 확산시킬 수 있는 기반을 이미 확보하고 있는 셈이다.
◆ 검색의 힘이 결제로 전이…플랫폼 영향력 어디까지
이용자 확보에서도 같은 효과를 기대할 수 있다. 이용자는 네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 위치와 리뷰를 확인한 뒤 예약한다. 여기에 Npay 매장결제가 붙으면 실제 식사대금 결제까지 네이버 생태계 안에서 이뤄진다. 지금까지 검색과 예약에서 끝났던 네이버의 이용자 접점이 실제 돈이 오가는 거래의 마지막 단계까지 길어지는 것이다.
네이버 입장에서 결제는 단순히 Npay 거래액을 늘리는 것 이상의 의미가 있다. 검색과 지도에서는 이용자가 어떤 음식점에 관심을 보였는지를, 예약에서는 실제 방문 의사를 파악할 수 있었다면 결제가 연결되면 실제 구매로 이어졌는지까지 확인할 수 있다. 검색→예약→방문→결제로 이어지는 이용자 흐름을 하나의 플랫폼 안에서 연결할 수 있는 기반이 만들어지는 셈이다.
간편결제 업체들이 결제 편의와 혜택, 가맹점 확보를 중심으로 경쟁해왔다면 네이버는 이용자가 매장을 찾는 검색과 지도, 예약 단계부터 이미 접점을 확보하고 있다. 이 같은 선행 단계의 지배력이 결제로 이어질 경우 네이버파이낸셜은 별도의 고객 유입 경쟁 없이도 거래를 확보할 수 있다. 플랫폼 경쟁력이 금융 계열사의 결제 경쟁력으로 전이되는 구조다.
◆ 편리함 뒤 커지는 의존도…네이버 "선택형 서비스"
사업자 입장에서는 검색과 지도, 예약에 이어 결제까지 네이버 서비스 이용 비중이 커질수록 플랫폼 정책 변화의 영향도 커질 수 있다. 향후 수수료나 노출, 예약 정책이 바뀔 경우 사업자가 체감하는 부담 역시 지금보다 확대될 가능성이 있다.
네이버는 Npay 매장결제가 어디까지나 선택형 서비스라는 입장이다. 음식점이 다른 결제수단을 이용하는 데 제약은 없으며, 사업자와 이용자가 필요에 따라 선택해 사용하는 부가 기능이라는 설명이다.
Npay 매장결제는 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하고 사업자가 매장 이용 후 결제를 요청하는 경우에만 작동한다. 이를 이용하려면 네이버페이 이용이 전제되지만 일반적인 현장 결제에서는 카카오페이·토스페이 등 다른 간편결제나 외부 결제수단을 자유롭게 사용할 수 있다.
수수료 측면에서도 Npay 결제 수수료 외에 매장결제 이용에 따른 별도의 수수료는 부과하지 않는다. 음식점에도 기존 미용실 매장방문결제와 동일하게 국세청이 선정한 매출 등급에 따른 Npay 수수료 체계를 적용하며 업종에 따른 별도 차등도 두지 않는다.
네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 사업주와 이용자가 선택해 이용할 수 있는 부가 기능으로, 음식점의 일반 결제에서는 다른 간편결제나 외부 결제수단도 자유롭게 사용할 수 있다"며 "예약 단계에서 결제가 발생하지 않아 사업자는 부담 없이 예약과 모객을 진행할 수 있고, 이용자는 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제하는 번거로움 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있다"고 말했다.
syu@newspim.com