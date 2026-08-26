장동혁, 오늘 '취임 1주년' 기자간담회 개최…국민의힘 쇄신안 발표

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표가 26일 취임 1주년 쇄신안을 발표했다.
- 당원 직선제와 공천 평가 개편으로 당원 중심 정당을 강화한다.
- 중징계 갈등 해소 방안도 발표문에 담길지 주목된다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 26일 취임 1주년을 맞아 임기 후반기 당 운영 방향과 쇄신 방안을 제시한다.
장 대표는 이날 서울 여의도 중앙당사에서 기자간담회를 열어 지난 1년간의 당 운영 성과를 돌아보고 당 쇄신안을 발표할 예정이다.
당대표 취임 이후 줄곧 당원 참여 확대를 통한 '당원 중심 정당'을 강조해 온 장 대표는 임기 후반 이를 한층 강화하는 방향을 추진할 것으로 보인다.
실제 장 대표는 최근 당협위원장 당원 직선제를 추진하겠다고 천명한 바 있다. 당협위원장 당원 직선제는 당원협의회 운영위원회에서 선출하던 기존 방식에서 벗어나 당원들이 직접 당협위원장을 선출하도록 하는 제도다.
다만 현역 의원들의 거센 반발에 추가 의견 수렴을 거쳐 합리적인 방안을 마련하겠다며 한발 물러선 상태다. 이에 따라 장 대표가 당협위원장 선출과 관련해 어떤 절충안을 내놓을지도 주목된다.
장 대표는 공천 평가 방식에도 변화를 예고하고 있다. 선출직 공직자의 지역 및 당 활동을 평가하고 대여 투쟁과 당 기여도를 공천 과정에 보다 적극적으로 반영해 '잘 싸우는 인사'가 평가받는 구조를 만들겠다는 구상이다.
최근 중앙윤리위원회의 중징계를 둘러싼 계파 갈등을 어떻게 풀어낼지도 장 대표가 해결해야 할 과제이다. 이날 발표될 쇄신안에 당내 갈등을 해소하기 위한 구체적인 방안이 담길지 관심이 쏠린다.
jeongwon1026@newspim.com