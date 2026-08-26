[오늘날씨] 한낮 35도 폭염…오후 소나기에 '찜통더위'

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 26일 전국 폭염과 소나기를 예보했다.
- 수도권·강원영서·충북북부는 오후 5~20mm 소나기다.
- 낮 최고 31~35도, 미세먼지는 보통~좋음이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수도권·강원영서·충북북부 오후에 소나기
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일 26일은 전국에서 폭염이 이어지고 수도권을 비롯한 일부 지역에서 소나기가 내릴 전망이다. 높은 기온과 습도로 찜통더위가 지속될 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 북태평양고기압의 가장자리에 들겠고 경기북부·강원영서북부는 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받다가 벗어나겠다.
전국이 구름이 많아지겠고 수도권·강원영서·충북북부는 대기가 불안정해 오후에 소나기가 내리겠다. 예상 강수량은 5~20mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 25도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 27도다.
최고기온은 ▲서울 31도 ▲인천 29도 ▲수원 30도 ▲춘천 29도 ▲강릉 31도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 35도 ▲대구 35도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '보통'~'좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com