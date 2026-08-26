[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 26일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 25일 본회의와 상임위 회의를 열었다
- 여야 지도부는 현충원 참배와 회견 등 일정을 소화했다
- 의원들은 세미나·기자회견·축구행사에 나섰다
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◆국회의장
14:00 본회의 / 본회의장
16:00 K콘텐츠 정당한 보상을 위한 창작자 연대 면담 / 의장 집무실
17:40 제22대 국회의원 축구연맹 회장 취임식 및 축구대회 / 국회 운동장
◆본회의 및 상임위원회
09:30 정무위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 604호
09:30 정보위원회 전체회의 / 본관 647호
10:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
10:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호
10:00 행정안전위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 445호
10:00 행정안전위원회 법안심사제2소위원회 / 본관 446호
10:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 / 본관 501호
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 제2회의장
11:00 성평등가족위원회 전체회의 / 본관 550호
14:00 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
07:00 정동영 의원실 등,［시즌3］피지컬AI 프론티어 강국 신기술 전략포럼 / 의원회관 제2세미나실
08:00 윤종오 의원실 등, 진보당 수요세미나 이재명 정부 세제 개편안 / 의원회관 제3간담회의실
09:30 강선영 의원실 등, 감항인증 관련법 개정 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 조승환 의원실, 글로벌 컨테이너 터미널 확보방안 토론회 / 의원회관 제1소회의실
10:00 이소영 의원실 등, 반도체·AI 산업 경쟁력 차원 재생에너지 확대 방안 세미나 / 여의도 켄싱턴호텔 그랜드 스테이션
10:00 안상훈 의원실, 지속가능한 복지 자본주의로의 전환 과제 / 의원회관 제4간담회의실
13:00 조배숙 의원실, 2026년 출판 교과서 분석 발표회 / 의원회관 제5간담회의실
13:30 오세희 의원실, 「소상공인 복지법」 제정을 위한 입법 간담회 / 의원회관 제1세미나실
14:00 문금주 의원실 등, 농지의 공공성 회복과 이용·보전·관리 방안 모색을 위한 국회 5회 연속 토론 / 의원회관 제10간담회의실
15:00 김위상 의원실, 국가 기간산업 에너지정책 이대로 괜찮은가? / 의원회관 제6간담회의실
15:00 신장식 의원실 등, 국악, 오늘, 우리의 음악인가? / 의원회관 제1소회의실
15:00 한정애 의원실 등, 재생에너지 변동성 대응을 위한 ESS 등 유연성 자원 확대 방안 / 의원회관 제8간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 이준석 의원, [정치 현안 기자회견]
09:20 주진우 의원, [선관위 득표 조작 의혹 관련 기자회견]
09:40 신장식 의원, [공익신고자 보호법 개정안 처리 촉구 기자회견]
10:20 나경원 의원, [정치 현안 기자회견]
10:40 김준혁 의원, [이진숙 국회의원의 5.18 민주화운동 왜곡 규탄 기자회견]
11:00 김문수 의원, [순천대 의과대학 및 동부권 국립대학병원 설립 촉구 기자회견]
11:40 박상혁 의원, [정무위원회 현안 관련 기자회견]
13:00 김문수 의원, [전·현직 여성지방의원 간담회 관련 사실 왜곡 및 2차 가해에 대한 입장 발표 기자회견]
14:00 정혜경 의원, [사모펀드 규제법안 제정 및 '어피너티'와 'SK렌터카' 구조조정 중단 촉구 기자회견]
14:20 노서영 기본소득당 대변인, [오준호 후보, 기본소득당 당대표 출마선언 기자회견]
16:00 김승수 의원, [정치 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
08:20 안동 최고위원회의 / 민주당 경북도당 4층 대회의실
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
18:00 폴리뉴스 창간 26주년 기념식 / 여의도 켄싱턴호텔 15층 센트럴파크홀
*한병도 원내대표
08:20 안동 최고위원회의 / 민주당 경북도당 4층 대회의실
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
17:30 제22대 국회의원 축구연맹 회장 취임식 / 국회 운동장
◆국민의힘
*장동혁 당대표
08:30 국립서울현충원 참배 / 국립서울현충원
10:00 당대표 취임 1주년 기자회견 / 중앙당사 지하 1층 다목적홀
11:00 배식 봉사활동 / 우리마포복지관
14:40 YTN <뉴스퀘어 2PM> 출연
*정점식 원내대표
08:30 국립서울현충원 참배 / 국립서울현충원
09:30 정보위원회 전체회의 / 국회 본관 647호
◆조국혁신당
*신장식 당대표
08:00 MBC 라디오 <김종배의 시선집중> 출연
09:40 공익신고자 보호법 개정안 처리 촉구 기자회견 / 소통관 기자회견장
10:00 제2차 민생현안점검회의 / 본관 224호
19:00 제주도당위원장 선출대회 / 제주도당사무소
*김준형 원내대표
09:30 진보당 지도부 특강 / 본관 316호
13:30 의원총회 / 본관 246호
14:00 본회의 / 본회의장
◆개혁신당
*이준석 당대표
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 국회 예결위 회의장
14:00 본회의 / 국회 본회의장
18:00 폴리뉴스 창간 26주년 기념식 및 상생과통일포럼 초청 특강 / 여의도 켄싱턴호텔
*천하람 원내대표
11:50 YTN <뉴스나우 시사정각> 출연
14:00 국군사관학교 창설 공청회 / 국방컨벤션 태극홀