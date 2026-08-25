[인사] 경기도교육청

◇ 3급
▲학생교육원장 류영신 ▲평생학습관장 지미숙
◇ 4급
▲평생학습관 운영부장 김광섭 ▲행정국 사립학교과장 김세정 ▲광명교육지원청 행정과장 김은규 ▲과천도서관 총무부장 김은선 ▲김포교육지원청 행정과장 김향숙 ▲부천교육지원청 행정국장 김휘도 ▲구리남양주교육지원청 행정국장 문광식 ▲기획조정실 법무담당관 박경란 ▲성남도서관장 박미옥 ▲행정국 학교안전과장 박성완 ▲유보통합준비단장 박은희 ▲평택교육지원청 행정국장 박현미 ▲시흥교육지원청 행정국장 배영환 ▲행정국 재무관리과장 소병엽 ▲디지털인재국 평생교육과장 송정화 ▲안양과천교육지원청 행정국장 신준관 ▲디지털인재국 행정역량과장 신혜선 ▲운영지원과 양형화 ▲의정부교육지원청 행정과장 엄신옥 ▲파주교육지원청 행정국장 윤태호 ▲성남교육지원청 행정국장 이강욱 ▲협력국 복지협력과장 이상무 ▲광주하남교육지원청 행정국장 이호석 ▲학생교육원 운영지원부장 장인순 ▲협력국 의회협력과장 전창근 ▲행정국 학교설립과(학교신축담당서기관) 정선영 ▲경기도교육정보기록원 기록운영지원부장 정회균 ▲율곡연수원 운영지원부장 조규문 ▲남부연수원 운영지원부장 진성규 ▲평생학습관 평생교육부장 최성호
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