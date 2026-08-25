[KLPGA] 문지영2 챔피언스 투어 첫 정상, 디오너스골프 챔피언스 투어 7차전 우승

AI 핵심 요약beta
- 문지영2가 25일 챔피언스 투어 첫 우승을 했다.
- 문지영2는 최종합계 9언더파 135타를 기록했다.
- 문지영2는 상금순위 1위로 올라섰다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=문지영2(42)가 챔피언스 투어 첫 정상에 섰다.
경기도 이천에 위치한 더 크로스비 골프클럽(파72/5,962야드)의 아리아(OUT), 빌리(IN) 코스에서 열린 'KLPGA 2026 디오너스골프 챔피언스 투어 7차전(총상금 1억 2천만 원, 우승상금 1천 8백만 원)'에서 문지영2가 첫 챔피언스 투어 우승을 차지했다.
문지영2는 1라운드 이븐파 72타, 최종라운드에서 보기 없이 버디 9개를 낚아채 무려 9타를 줄여내는 기염을 토하며 최종합계 9언더파 135타(72-63)로 우승을 차지했다.
생애 첫 우승을 달성한 문지영2는 "아직도 내가 정말 우승한 게 맞나 싶을 정도로 믿기지 않고 얼떨떨하지만, 많은 분이 축하해주시는 것을 보면서 조금씩 실감하고 있다."면서 "첫 우승까지 오는 과정이 정말 힘들었는데, 한 번 해냈으니 또다시 할 수 있다는 자신감도 생겼다. 정말 기쁘고 행복하다."는 우승 소감을 전했다.
2007시즌 정규투어 루키로 데뷔한 문지영2는 'KLPGA 제1회 인터불고 마스터즈'에서 공동 9위에 오르기도 했지만 아쉬운 성적을 기록하며 정규투어 시드권을 잃었고 2008시즌부터 2011시즌까지 드림투어에 출전했다. 이후 골프 레슨을 진행하다가 2018년부터는 골프를 잠시 내려놓고 육아에 전념한 문지영2는 지난 2024시즌에 골프채를 다시 잡으면서 챔피언스 투어에 출전하고 있다.
문지영2는 "올해는 시즌 초반부터 좋은 성적을 내고 싶어서 태국으로 두 달 정도 전지훈련도 다녀왔다. 부족하다고 느꼈던 아이언 샷의 정확도를 높이고 퍼트 연습에도 많은 시간을 투자하며 어느 때보다 열심히 준비했는데, 오늘 드디어 우승이라는 결과를 얻어 정말 기쁘다."면서 "올 시즌에 상금순위 5위 안에 드는 것이 목표였는데, 오늘 우승하면서 상금순위 1위에 올랐다. 앞으로도 꾸준히 좋은 성적을 거두면서 상금순위 선두를 끝까지 지키고 싶다."고 포부를 밝혔다.
이밖에 최종라운드에서 버디만 6개를 몰아친 배경은(41)이 최종합계 8언더파 136타(70-66)로 단독 2위에 올랐고 1라운드 단독 선두였던 이정은3(41)가 최종합계 5언더파 139타(68-71)로 김혜정2(51,만수정)와 함께 공동 3위 그룹을 형성했다. 지난 'KLPGA 2026 이스트원·오션비치 챔피언스 투어 6차전'에서 우승을 차지한 임은아(43)는 최종합계 1오버파 145타(75-70)를 기록하며 공동 19위로 대회를 마쳤다.
한편, 이번 대회 우승으로 상금 1천8백만 원을 추가한 문지영2는 누적 상금 46,483,667원으로 상금순위 3위에서 1위로 올라섰고, 배경은이 누적상금 38,518,000원으로 3계단 올라선 상금순위 2위에 자리잡았다.
iaspire@newspim.com