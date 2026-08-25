세종시의회 교육안전위 "교권보호·행정 개선 목소리 정책 반영"

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회 교육안전위가 25일 교사노조와 간담회 했다.
- 교권 보호 기구 신설 등 교육현안 개선안이 나왔다.
- 위원회는 제안 실효성을 검토해 의정활동에 반영하겠다 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회 교육안전위원회가 교사노동조합과 교권 보호와 교육행정 개선, 교육감 공약사업 등에 대한 현장 의견을 청취했다.
교육안전위원회는 25일 세종교사노동조합과 간담회를 열고 교육 현안에 대한 의견을 나눴다고 밝혔다.
이날 간담회에는 손인수 위원장을 비롯해 이재준 부위원장, 곽효정·노종용·유인호 위원과 세종교사노동조합 간부진 등 9명이 참석했다.
교사노조는 현장 의견을 바탕으로 교권 보호 전담기구 신설, 교육청 소속 모범공무원 포상 조례 제정, 중학교 입학원서 온라인 접수 시스템 구축, 교원보호공제 지원 한도 현실화, 제5대 교육감 공약사업에 대한 의회 차원의 면밀한 검토 등을 제안했다.
위원들과 노조는 제안사항의 필요성과 실효성, 제도 개선 방향 등을 중심으로 의견을 나눴다.
이 부위원장은 "학교 현장의 의견을 가감 없이 전달해주셔서 감사하다"며 "앞으로 교육정책을 검토하고 지원하는 과정에서 선생님들의 목소리가 충분히 반영될 수 있도록 하겠다"고 말했다.
손 위원장은 "오늘 현장의 제안을 통해 교육정책 전반에 대한 이해도를 높일 수 있었다"며 "교육안전위원회 차원에서 충분히 숙의한 뒤 집행부와 협의해 합리적인 의정활동으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com